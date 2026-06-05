ARTi 正式亮相 德林再譜新章

香港2026年6月5日 /美通社/ -- 2026年6月4日，德林控股旗下機構級投研AI智能平台ARTi，與亞太區知名科技投資機構C資本簽訂認購協議。C資本以150萬美元的價格，認購ARTi 4.76%的B類股份（500股）。該類股份不設管理權及投票權，僅享有財務收益權利，ARTi投前估值達3,000萬美元。此次Pre-A輪融資公告，標誌着德林潛心培育的AI應用首度進入公眾視野，有必要就此向各位投資者作全面介紹。 ARTi是德林自主研發、具備機構級投研能力的AI智能平台，目前已實現結構化數據驅動，具備可回溯的投資判斷能力，並形成完整的「判斷＋記錄＋驗證＋能力累積」閉環，切合各類投資者的需要。ARTi現時可提供完整的AI代理投資顧問及AI代理投資決策服務，未來更將推出AI代理投資交易等多元投資服務。

德林早於2023年開始探索AI領域，先後推出AI數字人、AI智能投顧及AI機器人等應用。時至今日，依託自主研發的多Agent AI技術架構平台，ARTi已能提供機構級投研能力，是德林在AI領域的里程碑式突破。憑藉龐大且優質的金融數據，以及在投資邏輯層面的深厚洞見，ARTi已具備機構級投研能力，遠遠領先市場上現有的各類通用大型語言模型，有助投資者實現穩健的複利增長。 一、ARTi 憑甚麼脫穎而出？ 市面上的通用大型語言模型數量繁多，在容錯率較高的場景確實提供不少便利，例如翻譯文件、撮要要點、快速了解新領域等。即便主動詢問，這些模型亦能協助分析基金或股票。然而，此類大模型仍未能用於指導真實投資，原因在於其或多或少存在「幻覺」問題：通用領域平均錯誤率約5%，在專業金融領域更接近14%。ARTi透過多維數據交叉驗證與可回溯推導邏輯，系統性地降低了AI在金融專業領域的幻覺風險。

德林的答案，可以用「3個8」概括：8位AI分析師 × 8位投資大師 × 8層數據架構。這一系統的投研能力，目前已超越市場上的通用大型語言模型。 1．最優質的數據，帶來最可信的結果 數據不準確，分析便毫無意義；數據不夠豐富，判斷必然存在盲點；數據未經妥善整理，大語言模型的幻覺問題便無從根治。ARTi的實時行情抓取、上市公司財報結構化處理、全球監管動態追蹤及宏觀數據，均來自權威機構，此乃傳統垂直類金融大模型亦可取得的基礎數據。德林在此基礎上，進一步納入企業戰略領先信號，包括招聘數據、專利資料及政府採購記錄，並建立專屬的供應鏈關係數據庫、股權結構分析、交易所公告及新聞庫，再疊加個人持倉記錄、決策歷史及預測準確率。此外，德林更擁有在家族辦公室領域累積逾十年的實盤交易數據及決策邏輯，由此構築出強大的數據護城河。

2．最清晰的邏輯，帶來最優質的算法 ARTi的三層分析邏輯，是其最核心的競爭優勢。第一層為自主訓練的8位AI分析師，涵蓋宏觀、基本面、技術面及風險評估等維度；同時由8位投資大師各自從其方法論出發，進行獨立分析，以「圓桌辯論」形式實現交叉驗證，並呈現分歧所在。 第二層為評估各項投資結論的約束條件。所有投資判斷必須建基於8層數據架構的交叉驗證，每項判斷須直接包含推導邏輯、前提條件及觸發因素，任何結論均可追溯，不存在無從解釋的判斷。

第三層為記錄上述可驗證的結論。每項判斷生成後，系統自動記錄其內容、時間及市場環境，並持續追蹤。隨着市場演變，這些判斷或獲驗證，或被證偽。如此一來，ARTi的算法便從「表達觀點」演進為「可驗證的對象」。換言之，ARTi是投資判斷的驗證層。 與現有AI工具相比，這一分析系統具備以下突出優勢：其一，生成內容可交叉驗證，突顯分析深度；其二，記錄每次判斷的推導邏輯，並持續追蹤市場變化，以評估判斷是否正確；其三，歷史判斷可為每位投資者構建高度個人化的上下文脈絡，真正做到越用越了解用戶。

二、德林再次站在時代風口 德林的理念始終如一——讓天下沒有難做的投資！德林一直致力將家族辦公室領域積累的服務經驗，分享給廣大投資者。無論是德林數字家辦、突觸科技（NeuralFin）及米倉（MiCang），抑或AI數字人、AI智能投顧及AI機器人，皆出於同一理念。一言以蔽之，德林一直在做難但正確的事。 環球金融機構均面對AI、區塊鏈及Web3.0浪潮的衝擊。Robinhood聚焦於交易層面：2023年4月，Robinhood Connect打通了傳統中心化資金與去中心化世界之間的壁壘；2024年10月推出針對美國總統大選的預測合約；2025年6月更進軍區塊鏈證券領域，容許歐洲用戶透過基於區塊鏈的代幣在Arbitrum網絡上交易逾200種美國股票及ETF。

德林內部對去中心化應用——包括預測市場及代幣化金融資產——的敏銳洞察與討論，早於上述交易平台。然而，基於香港的監管現實及德林的使命，德林選擇了一條更難走的路：向交易上游進發，專注於輔助投資決策。德林希望每位投資者都能擁有專業的投研能力，享受頂級金融服務——這正是ARTi誕生的初衷。 1．機構級投研能力，讓判斷開始複利 ARTi的價值不會線性累加，而是以飛輪方式增長，其護城河將無比寬廣——這是市場對堅持做難且正確之事的獎賞。正如騰訊在社交領域的地位，理論上任何人皆可用AI開發類似微信或QQ的社交應用，但沒有人能複製微信龐大用戶群體的黏性。ARTi正在做同樣的事情：當用戶開始使用ARTi，判斷被記錄、結果被驗證，驗證結果被分析以提煉方法論，方法論的比較推動系統持續優化，系統優化則帶來更精準的下一次判斷，飛輪效應由此形成。最終，ARTi的數據壁壘、方法論壁壘及網絡效應，將成為其最強大的護城河。

2．ARTi的記憶機制——讓時間成為壁壘 一位使用ARTi三年的用戶，將擁有過去三年的所有判斷記錄、驗證數據，以及ARTi精心定製的個性化反饋。這是任何競爭對手在短期內均無法複製的，因為用戶的判斷歷史本身，就是最重要的投資資產。ARTi將這一切結構化，使之成為用戶日後投資決策的堅實支撐——讓時間本身，成為最堅固的壁壘。 目前，ARTi覆蓋A股（滬深）、H股（港股）及美股三大市場，並計劃擴展至日本股市及其他亞太市場，同時將產品種類延伸至債券、ETF等主流金融產品。

展望未來，ARTi將逐步開放讓投資者接入各類合法投資賬戶，使其能夠基於ARTi的投研能力及判斷閉環，透過AI Agent自主完成交易，包括構建投資組合、執行自動化交易策略及下達交易指令等。就零售用戶而言，ARTi可直接接入Telegram、WhatsApp及Web App等平台；專業用戶則可使用CLI及API接入；就機構合作而言，ARTi提供白標方案及Skills API。 三、ARTi 全面賦能德林三大業務領域 1．家族辦公室 家族辦公室服務面向可投資資產達3,000萬美元以上的超高淨值客群。目前，ARTi的「AI投資委員會」已能輔助並參與德林家辦的投資決策。未來，ARTi將向香港及全球的家族辦公室及投資機構開放使用權限，並提供API接入服務。

2．專業投資者 德林證券的核心客戶群，為香港的專業投資者（Professional Investor），可投資資產在100萬美元以上。在服務此群體的過程中，德林深切了解他們對高質量投資決策的迫切需求，以及其為提升投資能力所作的努力。未來，ARTi將透過德林證券，直接為所有專業投資者提供AI投研服務，並計劃向其他本地及海外券商提供同等質素的服務，有效提升券商的客戶服務能力，實現互利共贏。 3．中小投資者及潛在投資者 在服務中小投資者及潛在投資者方面，德林旗下突觸科技（NeuralFin）即將突破百萬用戶里程碑，面向中國內地客戶的應用程式「米倉」（MiCang）亦已正式上架。未來，上述用戶均可直接體驗ARTi的強大功能。