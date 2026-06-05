GCash以無障礙資金賦能菲律賓中小微企業

曼谷2026年6月5日 /美通社/ -- 菲律賓排名第一的金融超級應用GCash，通過使用其人工智能驅動的自有風控審批工具，為首次借款人提供無障礙融資服務。這些借款人長期以來一直被排斥在正規融資體系之外。此舉將融資覆蓋面擴展到廣泛的用戶群體，包括需要資金來擴展業務的中小微企業(MSME)。
以上要點由GCash旗下貸款業務部門Fuse Financing Inc.的總裁兼首席執行官Tony Isidro，在泰國曼谷舉行的2026年Money20/20亞洲峰會上分享。
為中小微企業打通融資渠道
菲律賓大多數微型企業都是非正式經營的。這意味著它們沒有抵押品，沒有信用記錄，也沒有財務報表——而這些恰恰是傳統金融機構的典型要求。
因此，約57%的菲律賓中小微企業仍依賴利率極高的非正規放貸者，無法獲得正規信貸，這使得它們難以補貨、拓展或維持日常經營。
Fuse Financing通過在GCash App內提供更透明的借貸替代方案，來解決這一問題，讓用戶能夠獲得流程簡化、無需抵押的貸款。
Isidro表示：「通過將金融服務直接集成在GCash App內，我們正在拆除傳統借貸的壁壘，比如繁重的文件要求和物理距離的限制。這一演進不僅僅是關於速度，更是事關有意義的金融普惠。」
為草根創業者提供支持
像GLoan Negosyo這樣的產品，讓商戶可以在GCash App內獲得最高350,000菲律賓比索（約合5,700美元）的貸款，而通過GCash for Business門戶的GLoan Negosyo，用戶能夠獲得最高200萬菲律賓比索（約合32,500美元）的營運資金，貸款結構根據商戶實際的銷售周期和庫存需求來設計。放款和還款全部通過GCash App完成，這對身處偏遠地區、難以到達實體網點的借款人來說尤為重要。
為此提供支撐的是亞洲開發銀行(ADB)提供的17.5億菲律賓比索信貸便利，專門面向女性主導的及農村地區的中小微企業。這標誌著機構資本正開始追隨金融科技已經開拓的方向。
垂詢詳情，請訪問www.gcash.com。
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SOURCE GCash