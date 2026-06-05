GCash以無障礙資金賦能菲律賓中小微企業

曼谷2026年6月5日 /美通社/ -- 菲律賓排名第一的金融超級應用GCash，通過使用其人工智能驅動的自有風控審批工具，為首次借款人提供無障礙融資服務。這些借款人長期以來一直被排斥在正規融資體系之外。此舉將融資覆蓋面擴展到廣泛的用戶群體，包括需要資金來擴展業務的中小微企業(MSME)。

以上要點由GCash旗下貸款業務部門Fuse Financing Inc.的總裁兼首席執行官Tony Isidro，在泰國曼谷舉行的2026年Money20/20亞洲峰會上分享。

為中小微企業打通融資渠道

菲律賓大多數微型企業都是非正式經營的。這意味著它們沒有抵押品，沒有信用記錄，也沒有財務報表——而這些恰恰是傳統金融機構的典型要求。