先導智能×OPPO：以頂尖工藝實現「無痕折疊」的掌心奇跡

無錫2026年6月5日 /美通社/ -- 折疊屏手機的終極內卷，不在於屏幕，而在於隱藏在屏幕之下的微觀支撐結構。近期，全球領先的智能製造裝備企業先導智能與終端巨頭OPPO展開深度聯合攻關，創造性地將「芯片級高分子3D噴墨打印技術」跨界引入折疊屏手機鉸鏈的製造環節。這一顛覆傳統機械加工的基礎性技術突破，不僅成為OPPO Find N6邁向「無痕折疊」體驗的核心技術底座，更為全球消費電子的精密製造打開了全新的想像空間。 跨越「微型天塹」：當機械加工逼近物理極限

近年來，折疊屏手機正迎來全面爆發。然而，「折痕」始終是橫亙在用戶體驗面前的一道難題。 先導智能與OPPO跳出傳統路徑，決定引入降維打擊的新武器——微米級3D噴墨打印工藝。這項通常用於芯片與半導體等尖端領域的製造技術，能夠以微米級的精度對鉸鏈關鍵部件進行「微觀重構」。它能在鉸鏈表面鋪設出一層極度均勻、完美貼合的高分子支撐層，為折疊過程中的應力釋放提供最穩定的緩衝，從而讓屏幕真正邁入「無痕」時代。 產業共振：以底層創新推動中國智造持續進化