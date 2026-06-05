法拉帝股東週年大會選出新一屆董事會；FIH及濰柴集團全力支持公司未來發展

香港和米蘭2026年6月5日 /美通社/ -- 法拉帝股份有限公司（Ferretti S.p.A.，香港聯交所股份代號：9638；米蘭泛歐交易所股份代號：YACHT）（「法拉帝」或「公司」）已於2026年5月14日順利召開股東週年大會。會上，股東以多數票通過由Ferretti International Holding S.p.A.（「FIH」）提交之董事會候選人名單，選舉產生新一屆董事會。 新一屆董事會由九名董事組成，涵蓋執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，並包含一名自少數股東名單中選出之董事。譚寧獲選任為董事會主席，董事會隨後委任Stassi Anastassov為公司行政總裁，即時生效。董事會成員在遊艇及精密製造、品牌管理、工業營運、國際化管理、投資併購及資本市場等領域經驗豐富，兼顧多元化、獨立性及性別平衡。

股東週年大會以來，新一屆董事會已順利完成交接並全面履職，公司日常經營保持穩定有序。FIH謹就股東之信任與支持再次表示衷心感謝。 長期股東承諾與支持 FIH及其母公司濰柴集團自2012年入股法拉帝以來，持續提供產業及資本支持，協助公司渡過挑戰期、恢復穩健經營，並完成香港及米蘭雙重上市。新一屆董事會就任後，FIH將繼續作為長期戰略投資者，依託濰柴集團的產業經驗及全球資源，支持法拉帝發揮其義大利生產基地、船廠營運及製造工藝優勢，鞏固公司以工程技術、產品質量及義大利卓越工藝為核心的品牌特色。

治理與戰略方向 FIH期望藉新一屆董事會就任之契機，進一步完善公司治理架構，推動更開放、高效之決策機制，並加強與各方股東之溝通。FIH將支持管理層制定中長期戰略規劃，持續優化資本結構及股息政策，並穩步把握有利於公司長遠發展之業務拓展及併購機遇。 經營管理與發展理念 在經營層面，FIH樂見新任行政總裁聚焦延續性與增長，並支持其在傳承法拉帝品牌積澱的基礎上，持續提升公司營運表現，創造長期價值。這一經營方向的落實，離不開法拉帝以義大利為根基的管理團隊及員工隊伍所具備的經驗、專業能力與營運專長。FIH尊重並信任該等團隊，並高度重視其對公司日常營運連續性的作用。FIH支持管理層在保持業務穩定的基礎上，提升運營效率，並完善激勵計劃及員工福利。

FIH對公司的前景充滿信心，並將與董事會、管理層及全體股東一道，繼續支持公司保持穩健經營，實現可持續的長遠增長。 本通訊不構成，亦無意構成購買或以其他方式取得、認購、出售或以其他方式處置任何金融工具的要約、邀請或招攬。本通訊在義大利和中華人民共和國香港特別行政區（「香港」）以外國家或地區的發佈或傳播，可能受到適用法律的限制。因此，任何受義大利和香港以外國家或地區法律約束的人士，應自行瞭解相關適用法律法規項下的任何限制，並確保遵守該等限制。未遵守上述限制的行為，可能構成對相關國家或地區適用法律的違反。本通知系依據義大利和香港的法律編制，其中披露的資訊在內容和形式上可能與按照其他國家或地區法律編制的通知存在差異。本通訊的任何副本均不得通過郵寄或其他方式向任何國家或地區發送、傳輸或分發；如根據當地法律規定，向該等國家或地區的公司股東傳輸或提供本新聞稿相關資訊可能產生民事、刑事或監管風險，則亦不得進行該等發送、傳輸或分發。任何收到本檔的人士（包括作為保管人、受託人或其他受託主體的人士）均不得向上述任何國家或地區郵寄、傳輸或分發本檔，亦不得從上述國家或地區向外郵寄、傳輸或分發本文件。