技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示隱線簡約 STEALTH 與優雅質感 WOOD 美學主機

台北2026年6月5日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 持續突破 PC DIY 市場框架，展示多款生活美學主機，包含展現簡約風格的背插隱線 STEALTH 系列與溫潤優雅的質感木紋 WOOD 系列，以回應 PC 組裝市場對個人化與高質感設計日益提升的需求。技嘉更攜手超過 20 家機殼合作夥伴，於現場展示多款兼具極致效能與美學設計的特色主機。
源自 2022 年推出的 Project STEALTH 組裝套件，率先導入背插設計主機板，提供更便利整線的裝機體驗，同時釋放機殼內空間，讓玩家可盡情展示水冷裝置與風格化設計。技嘉於本次 COMPUTEX 展示搭載背插設計 B850M AORUS STEALTH ICE 主機板與 AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE 顯示卡，打造純白極簡夢幻主機。除支援自家機殼外，技嘉亦與超過 10 家知名機殼品牌合作，包括 Corsair、LIAN LI、InWin、Montech、Thermaltake、Cooler Master、HYTE 等，為使用者提供市場上最廣泛且最具彈性的相容性選擇。
除了簡約設計的 STEALTH 主機外，技嘉亦同步推出優雅木紋 WOOD 系列，以禪意美學結合天然木紋材質，為電腦硬體注入溫潤優雅的調性，將冰冷科技轉化為兼具質感與居家氛圍的生活風格。為進一步展現 WOOD 系列美學概念，技嘉於 COMPUTEX 2026 與 Noctua 及 TRYX 共同合作，展示以 X870E AERO X3D WOOD 系列主機板打造的木質風格主機，展現細膩工藝與極致效能的完美平衡。
欲體驗簡約 STEALTH 與優雅 WOOD 美學主機，歡迎於 COMPUTEX 2026 期間蒞臨南港展覽館一館 4 樓技嘉消費性產品攤位 #M0520，或前往技嘉官方網站了解更多產品資訊。
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SOURCE GIGABYTE