《2026青年視覺健康倡議與隱形眼鏡消費洞察報告》暨愛博醫療與京東健康戰略合作發佈會圓滿舉行

北京2026年6月5日 /美通社/ -- 值第31個全國「愛眼日」到來之際，由國內眼科龍頭企業愛博醫療主辦、人民健康提供支持的《2026 青年視覺健康倡議與隱形眼鏡消費洞察報告》暨愛博醫療與京東健康戰略合作發佈會活動在北京順利舉辦。人民網、行業眼科專家、愛博醫療與京東健康相關負責人及多家權威媒體代表近百人齊聚現場，聚焦青年視覺健康現狀，共同探討行業發展路徑，攜手謀劃眼健康產業規範化高質量發展新舉措。 人民健康總經理、人民體育總經理趙娟表示，眼健康是國民健康的重要組成部分，關乎人民群眾美好生活的獲得感；守護全民眼健康需要久久為功。人民健康期待攜手社會各界、凝聚多方力量，共同推動眼健康科普知識普及傳播，持續提升全民健康素養，助力健康中國建設。

愛博醫療創始人、董事長兼總經理解江冰博士表示，創新是企業發展的立足之本；作為專注於眼科領域的民族企業，愛博醫療立足於對眼科臨床需求的深刻洞察，結合自身在高端醫用材料的精準研發能力及光學設計的核心技術積澱，全面賦能國產隱形眼鏡全產業鏈，以醫療級標準重塑產品品質。未來，愛博醫療將嚴守生產質量規範，持續夯實國產眼健康產業發展根基。 京東健康副總裁、京東健康消費器械業務總經理李艷萍表示，京東健康已經成為國內眼科用藥與視力保健用品最全的線上平台；面向未來，京東健康將持續發展平台優勢與專業醫療健康能力，攜手愛博醫療等行業優質夥伴，深化協同，以科技賦能服務，以責任守護光明，讓每一雙眼睛都能看見更明亮的未來，共同書寫中國眼健康事業高質量發展的新篇章。

聚焦青年視覺健康，發出科學護眼倡議 青年眼健康是國民健康重要組成部分。活動現場，依托人民健康平台支持，愛博醫療聯合京東健康面向青年群體發佈《2026 青年視覺健康倡議》（以下簡稱「《倡議》」）。《倡議》立足日常眼部護理與科學驗光配鏡，明確六項行動準則：防疲勞，護雙眼；防乾眼，不濫滴；定期查，防未然；先驗配，後配戴；選隱形，重安全；科學戴、規範護。三方共同倡導青年樹立科學護眼觀念，守護視覺健康。 在活動圓桌討論環節，嘉賓圍繞 「青年視覺健康的『防』與『護』」主題展開深入討論。北京朝陽醫院眼科主任醫師陶勇結合臨床診療經驗表示，電子產品普及使得青年長期超負荷用眼，普遍忽視眼乾、眼澀等眼部預警，盲目選購、濫用滴眼液易損傷眼表，誘發乾眼症等問題，踐行預防大於治療，前移護眼關口是關鍵；愛博醫療董事、副總經理兼研發總監王曌博士提到，結合當下年輕人日常用眼場景多樣化及對產品品質要求不斷提高的現實情況，愛博醫療研發團隊持續收集臨床反饋與消費者實際使用訴求，優化產品配方與設計，加大創新力度，在現有技術條件下穩步豐富產品適用功能；京東健康副總裁、京東健康消費器械業務總經理李艷萍依托平台消費數據分析，指出年輕人普遍存有 「重舒緩、輕預防」 的消費誤區，並介紹平台一站式眼健康服務佈局，打造選品、配戴、養護全鏈條一體化服務方案。科普創作者寧原（網名「模型師老原兒」）攜帶自製 「眼睛小人」模型亮相現場，依托具象教具拆解專業護眼知識，把枯燥的眼科常識轉化為趣味易懂的科普內容。

堅守規範發展底線，賦能隱形眼鏡行業迭代升級 配戴隱形眼鏡是當代青年矯正屈光不正的重要方式之一，伴隨消費升級，我國隱形眼鏡行業告別粗放式規模增長，邁入以品質、合規為核心的高質量發展階段。在此背景下，愛博醫療攜手京東健康共同發佈《2026隱形眼鏡消費洞察報告》（以下簡稱「《報告》」），立足大量消費數據與產業實踐，洞察消費特徵，研判技術趨勢，助力行業發展行穩致遠。 《報告》顯示，隨著市場需求持續增長，隱形眼鏡行業在快速發展過程中，仍存在非正規渠道產品流通、部分消費者配戴使用依從性不足帶來潛在眼健康風險，以及少數營銷宣傳不夠嚴謹等亟待規範的問題。《報告》強調，隱形眼鏡屬於第三類醫療器械，消費者對其的認知亟需回歸醫療級標準，並呼籲推動研發、生產、驗配與銷售全鏈條的規範化與專業化。

愛博醫療作為國內眼科龍頭企業，憑借用於治療白內障的人工晶狀體、用於近視防控的角膜塑形鏡以及矯正高度近視的眼內鏡等眼科精密醫療器械的技術積累，已實現硅水凝膠材料自主化突破，並依托覆蓋材料合成、光學設計、精密加工及表面改性等五大技術平台，引領國內隱形眼鏡行業高質量發展。愛博醫療擁有江蘇天眼醫藥與福建愛博維康兩大隱形眼鏡生產基地，建有超12萬平方米的符合GMP標準的研發生產中心，配備多條高自動化產線及AOI高速光學檢測平台。旗下擁有中國醫療級隱形眼鏡引領者瀾柏®及年輕化彩瞳品牌KAMIYA®，致力於為消費者提供更安心、舒適且多元的產品選擇。

同時，京東健康正不斷完善「線上咨詢+專業指導+便捷購買+售後追蹤」的眼健康產品新零售模式，在提升產品可及性的同時，進一步推動銷售環節規範化。 以《倡議》與《報告》發佈為起點，愛博醫療與京東健康在活動上正式簽署戰略合作協議。雙方將聚焦近視防控、視力保健、運動健康等消費領域，整合供應鏈、產品創新及用戶服務核心優勢，共同提升優質醫療產品的可及性，助力國內眼科醫療器械與運動健康行業的高質量發展；旗下瀾柏®、KAMIYA®品牌的全新產品，將於京東健康平台重磅首發。