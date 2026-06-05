嘉利亮相COMPUTEX 2026: 大展AI機構件前沿實力，為加速運算構建穩固基石

台北，台灣 - 2026年6月5日 - 全球 AI 算力需求持續迎來爆發性的建設潮。在備受矚目的 2026 台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）上，全球領先的伺服器結構工程解決方案供應商嘉利展示其於 AI 伺服器機構件及機櫃結構方案領域的最新進展。從不久前落幕的 NVIDIA GTC 2026 大會，到本屆 COMPUTEX 展的最新動態來看，AI 硬體基礎設施正加速由伺服器層級向整機櫃級部署演進，並對高密度結構設計、模組化配置及液冷就緒能力提出更高要求。嘉利亦正由傳統伺服器機殼製造，進一步延伸至全球 AI 硬體生態鏈中的早期工程參與、精密機構件開發及量產製造支援。



自 2025 年 9 月被正式納入 NVIDIA 伺服器機殼及機櫃組件的合格與推薦供應商名單以來，嘉利持續推進基於 NVIDIA MGX 架構及 DGX 相關平台的合作。在本屆 COMPUTEX 展期間，嘉利的相關伺服器產品與結構方案於各大科技巨頭的展位亮相，展示其從前端研發、協同設計，到後端精密製造的階段成果。正如嘉利官方在展會期間所強調：「我們非常榮幸能夠支持 NVIDIA MGX™，並成為塑造下一代 AI 工廠（AI Factory）生態系統中的重要一員。」



結構技術升級：從傳統機殼到全方位 AI 結構件整合，驅動硬體基建落地



在產業升級過程中，結構工程（Structural engineering）已成為系統就緒度（System readiness）的重要一環。每一個先進 AI 算力平台的背後，都需要堅固、精密且具備量產可行性的機械結構基礎，這涵蓋了整機櫃級結構、伺服器機箱，以及用於支持系統集成、維護便利性和大批量部署的核心支架、框架與其他精密組件。



嘉利憑藉在伺服器機箱、精密金屬與塑膠製造、模具開發、自動化以及大規模製造領域累積的數十年深厚經驗，持續將複雜的 AI 伺服器與整機櫃級技術需求，轉化為具備高落地性、可量產性及部署彈性的結構解決方案，支持客戶推進基於 NVIDIA MGX 架構及次世代 Vera Rubin 平台的基礎設施建設。



緊密對接核心供應鏈：早期工程深度參與，攜手科技巨頭邁向大批量部署



在本屆 COMPUTEX 2026 現場，除NVIDIA外，還有多家系統整合商及 ODM 夥伴展示了嘉利基於 MGX架構開發的 1U、2U 及 6U系列 AI 機殼及機櫃相關產品，充分展現了嘉利在工程解決方案及快速原型開發的執行力，並逐步成為全球 AI 供應鏈中具備重要參與度的結構工程夥伴。



精準卡位智算未來：擔任全球信賴的結構工程夥伴，共築加速計算硬體基石



隨著全球 AI 工廠的建置規模持續擴大，嘉利將致力扮演全球科技巨頭最值得信賴的結構工程戰略合作夥伴。集團將持續深化與全球晶片大廠、伺服器品牌及雲端客戶的合作為全球加速運算生態構築最穩固的機械與結構工程基石。



嘉利 — 全球 AI 算力基礎設施領域中深具實力的領先結構工程解決方案合作夥伴。





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