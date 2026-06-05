XTransfer與法國興業銀行強強聯手 簡化全球貿易跨境支付流程

隨著全球供應鏈日益多元化，中小企業貿易也逐漸呈現數字化、多市場並行的型態，企業對跨境支付的需求也隨之提高，除要安全合規，更期待更快速的開戶流程、更簡易的自動化操作，以及更可預測的匯率和到賬時間。然而，許多中小企業仍面臨著諸多長期存在的障礙，包括收款方式零散且不一致、費用與匯率缺乏透明度、國際匯款速度緩慢，以及跨司法管轄區的複雜合規要求。



在此背景下，XTransfer與法國興業銀行將結合雙方優勢——銀行級的韌性、監管專業知識及執行能力，搭配平台驅動的數位互聯能力——以簡化國際支付流程，並提升各市場的客戶體驗。



雙方將結合各自優勢，共同探索並打造整合的跨境金融解決方案，包括本地收款與跨境付款等服務，協助供應商以更高效率、更安全的方式向海外買家收款；同時也讓全球貿易商以更快速、更安全地實現端到端付款，直達全球供應商。



此次合作同時涵蓋「Pay to China」服務，提供美元及人民幣的結算與匯款服務，範圍涵蓋香港特別行政區及中國內地，藉此強化亞洲與歐洲相關的貿易連結，並支持更無縫的跨境結算。



雙方將持續拓展外匯解決方案，實現本地貨幣與美元、歐元等主要外幣之間快速且可靠的兌換，藉此為跨境貿易商提供更順暢的結算服務，並提升交易確定性。



XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「我們很高興與法國興業銀行強強聯手，通過更深入的銀行合作聯繫，進一步強化X-Net，全球統一B2B跨境貿易結算網絡與風險管理平台，為全球貿易商提供更完善的服務。結合法國興業銀行的強大銀行能力，以及XTransfer的平台優勢與全球中小企業網絡，我們將致力為全球貿易商提供更數字化、可規模化擴展的跨境支付解決方案。」



法國興業銀行全球交易與支付服務部副主管Andreea Parneci補充道：「對於活躍於國際市場的客戶而言，流暢且透明的跨境支付已成為基本期望。透過將我們的全球基礎設施與XTransfer這個創新的數字平台相結合，我們將持續提升國際支付的效率與可靠性。這項舉措也展現了我們進一步拓展交易銀行業務版圖的決心，協助客戶在日益複雜的全球貿易環境中從容應對。」

