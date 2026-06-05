Quantinuum 宣佈擴大規模首次公開招股定價

科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年6月5日 /美通社/ -- Quantinuum Inc. (「Quantinuum」) 今日宣佈，其擴大規模的首次公開招股定價為每股 60.00 美元，向公眾發售 28,000,000 股 A 類普通股。 Quantinuum 已授予承銷商一項為期 30 天的選擇權，可按扣除承銷折扣及佣金後的首次公開招股價格，額外購買最多 4,200,000 股 A 類普通股，以應付超額配售。

J.P. Morgan 及 Morgan Stanley（按英文字母順序排列）擔任是次發售的聯席主承銷商兼聯席賬簿管理方；Jefferies 及 Evercore ISI 亦擔任賬簿管理方；BofA Securities、UBS Investment Bank、Cantor、Mizuho、Needham & Company、Societe Generale 及 TD Cowen 擔任聯席賬簿管理方；Craig-Hallum 及 Rosenblatt 則擔任是次發售的聯席經辦方。

與是次發售有關的註冊聲明已於 2026 年 6 月 3 日獲美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 宣佈生效。 是次發售僅可透過招股章程進行。 招股章程可於提供後向以下機構索取：J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717；或電郵至 [email protected] 及 [email protected]；Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department；或電郵至 [email protected]；Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022；電話：(877) 821-7388；或電郵至 [email protected]；或 Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055；電話：888-474-0200；或電郵至 [email protected]。