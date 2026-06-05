物理治療「免轉介」新制開啟醫療新章：慧理康健響應基層醫療藍圖，解決公院輪候痛點

關於慧理康健（For You Rehab）

慧理康健（For You Rehab）是香港領先的多元化社區復康中心，致力於打破傳統醫療與日常生活間的斷層。慧理專家團隊匯聚了註冊物理治療師及運動治療師，結合專業物理治療與現代運動科學，為市民提供包括運動創傷、術後復康、職場痛症等在內的一站式解決方案。



秉持「以人為本，精準復康」的核心理念，慧理康健引進領先業界的衝擊波及電磁波治療器械，結合精準的生物力學分析技術，從根源終結痛症。我們承諾清晰透明的收費原則與非捆綁式服務模式，透過延長服務時間與無縫銜接的「免轉介」新制，構建社區醫療互補網絡，成為痛症患者最值得信賴的健康守護者。

