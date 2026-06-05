高露潔Optic White®x 吃茶三千首度呈獻「齒科級亮白研究院」

完美引領「一口好茶 一抹淨白」美齒熱潮 同步推出獨家限定特飲「亮白松針海鹽奶蓋」 以「最多香港牙醫首選美白成分^」Hydrogen Peroxide 解鎖專業齒科級亮白笑容 香港2026年6月5日 /美通社/ -- 享受每日精緻茶飲，同時定格自信亮白笑容！全港No.1美白牙膏品牌^^高露潔 Optic White®今年首度跨界聯乘台灣人氣精品茶飲吃茶三千，憑藉「最多香港牙醫首選美白成分^」Hydrogen Peroxide（HP）的專業齒科級實力，並以「一口好茶 一抹淨白」為核心概念，聯手打造「齒科級亮白研究院」。由即日起（2026年6月5日）至2026年7月4日，吃茶三千全港 17 間分店同步推出期間獨家限定特飲「亮白松針海鹽奶蓋」。在盡情品味頂級茶飲的同時，亦能在高露潔Optic White®專業級的亮白護航下無懼茶飲天敵，並輕鬆擁有自信亮白的笑容。

無懼茶飲天敵！憑「最多香港牙醫首選美白成分 ^ 」 - HP 締造「一口好茶 一抹淨白」專業級亮白新篇章 高露潔 Optic White®深明香港都市人對手搖茶飲文化的熱愛，同時堅持為大眾守護專業級的齒色美學。為打破「品茗與頑固茶漬」的兩難局面，高露潔 Optic White® 專業美白牙膏系列蘊含「最多香港牙醫首選美白成分^」 - HP，以深厚的齒科級的實力為自信笑容護航。 當中皇牌「臻極亮白牙膏」更蘊含高達5%「最多香港牙醫首選美白成分^」 - HP，能直接滲透琺瑯質內層，由內而外擊退深層茶漬。這讓茶飲愛好者無需妥協於茶漬困擾，只需透過日常專業口腔護理，即可定格齒科級的亮白笑容，盡情解鎖「一口好茶 一抹淨白」的閃耀美學。

獨家呈獻聯乘獨家限定特飲「亮白松針海鹽奶蓋」 以極致分層美學 完美視覺化「齒科級亮白」概念 為了將高露潔 Optic White® 專業美白系列的「亮白、潔淨」概念完美視覺化，吃茶三千特別研發專屬聯乘獨家限定特飲「亮白松針海鹽奶蓋」（售價HK$43，限定凍飲），以精緻的分層茶飲美學，完美呼應「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP專業級亮白的去漬與防漬概念。 頂層： 採用 吃茶三千 首次獨創的海鹽奶蓋，濃厚的白色奶蓋代表「極致亮白屏障」，完美呈現了美白牙膏為齒面築起的長效防漬防護網。

首次獨創的海鹽奶蓋，濃厚的白色奶蓋代表「極致亮白屏障」，完美呈現了美白牙膏為齒面築起的長效防漬防護網。 中層： 嚴選台灣直送、無香精並榮獲「ITI 國際風味評鑑獎項」最高殊榮的松針綠茶。茶底寓意「深層潔淨核心」，並帶有天然回甘的茶香。

底層： 鋪滿由台灣直送的純白色、入口即化的纖玉果子，口感清甜不膩，高纖維低卡路里。底層就如「璀璨無瑕基底」，在視覺上模擬亮白自信的牙齒。

高露潔 Optic White ® 全面進駐吃茶三千全港 17 間分店 以齒科級的實力 打造沉浸式美齒打卡點 除了量身定制的獨家限定特飲，高露潔 Optic White®更將品牌美學延伸至全港17間吃茶三千分店，憑藉齒科級的實力，將專業美白的形象融入精品手搖茶飲空間。各分店以經典的紅白設計為主調，並清晰展示「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP及「The Truth of Teeth Whitening」等權威美齒宣告，以極具現代感的視覺線條，完美營造出有質感的沉浸式「齒科級亮白研究院」氛圍。消費者由點餐到就座，隨處都可以見到設計精緻的桌面立牌，在細節中彰顯都市人專屬的精緻美學。

解鎖「一口好茶 一抹淨白」！限量派送 500 杯獨家限定特飲「亮白松針海鹽奶蓋」 全城親身體驗齒科級的實力 為回饋一眾茶飲愛好者，高露潔 Optic White® 與吃茶三千在「齒科級亮白研究院」限時登場期間，特別呈獻誠意滿滿的專業美白驚喜。凡購買聯乘獨家限定特飲「亮白松針海鹽奶蓋」一杯，即可免費獲贈高露潔 Optic White® 蘊含5% 「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP的「臻極亮白牙膏」乙支（價值HK$119.9）。 這款皇牌產品完美彰顯了高露潔 Optic White®齒科級的實力，讓大眾親身體驗由內到外擊退深層茶漬的威力。此外，凡於吃茶三千購買任何飲品，即可獲贈蘊含「最多香港牙醫首選美白成分^」 - HP的高露潔 Optic White®指定美白牙膏優惠券，優惠券適用於各大零售點及網店。

為將「一口好茶 一抹淨白」的理念轉化為互動體驗，高露潔 Optic White® 與吃茶三千將於 2026 年 6 月 19 日至 6 月 25 日聯手打造「齒科級亮白研究院」限時快閃活動，誠邀大眾親臨全港 5 間指定高人流分店：銅鑼灣希慎廣場旗艦店、旺角 618 上海街分店、旺角MOKO分店、新蒲崗 Mikiki 分店及沙田科學園分店，誠邀大眾親臨現場，並透過簡單三步曲免費解鎖亮白笑容及獨家限定特飲： 關注官方Instagram：追蹤 @chichasanchen.hk 及 @colgate.hongkong 官方 Instagram 品味精品茶飲：於上述指定分店購買任何一款吃茶三千茶飲 定格亮白打卡：與「高露潔Optic White®紅色相關物件」合照打卡，並上傳至社交平台及加上指定 Hashtag（#高露潔 #齒科級亮白研究院）。

凡完成上述步驟並經店員確認，即可免費獲贈「亮白松針海鹽奶蓋」（價值HK$43）一杯。活動期間全港合共派發 500 杯，每間指定分店限額 100 杯，先到先得，送完即止！高露潔Optic White®期盼透過是次快閃活動，讓市民在享受頂級茶飲之餘，親身體驗「最多香港牙醫首選美白成分^」- HP由內而外擊退深層茶漬的強大實力，時刻展現齒科級亮白的自信風采。 高露潔 Optic White® 誠邀全港市民一同告別茶漬顧慮，一邊享受頂級好茶，一邊綻放自信璀璨笑容！ 活動詳情：高露潔Optic White® x 吃茶三千「齒科級亮白研究院」 活動日期： 2026年6月5日起至7月4日 活動門市： 全港共17間分店 （分店詳情: https://bit.ly/4dZaNpo） 聯乘獨家限定特飲：「亮白松針海鹽奶蓋」（售價HK$43，限定凍飲） 產品資料：高露潔Optic White®美白系列 高露潔Optic White®美白系列 蘊含最多香港牙醫首選美白成分 ^ - Hydrogen Peroxide (HP)

擊退 256% 深層牙漬 *

12 小時長效防漬 174% + 瀏覽以下網址了解更多：https://youtu.be/5jXIJnCtwTU 各大零售點及網店有售： • 萬寧：https://bit.ly/4bo17ER • 百佳：https://bit.ly/3NlrnX8 • 屈臣氏：https://bit.ly/4bgOSK0 • 惠康：https://bit.ly/4lDq5DG • HKTVmall：https://bit.ly/4bhNKWC 如需更多高清圖片，請登入此連結：https://bit.ly/4udGEbF

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#高露潔 #光感白 #ColgateHK #Colgate #OpticWhite #ColgateSmile #高露潔光感白 #美白牙膏 #吃茶三千 #亮白松針海鹽奶蓋 #齒科級亮白研究院 有關高露潔 – 棕欖 (Colgate-Palmolive) 高露潔 – 棕欖是全球領先家用日常護理産品公司，産品涵蓋口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養品。高露潔於環球逾200個國家及地區售賣多個著名的品牌産品，包括：高露潔、棕欖、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sorriso、Kolynos、Sanex、Ajax、滴潔Axion、Soupline、Suavitel、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet及 Hill's Ideal Balance。 ^根據2025年香港國際牙科博覽暨研討會問卷調查，Hydrogen Peroxide (HP)為最多受訪牙醫、牙科治療師及牙齒衛生員首選的美白成分。高露潔美白牙膏所含HP濃度與實際診所使用濃度不同。