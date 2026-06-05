PAPmusic 推出全新單曲〈BREAKING PAPnews〉，透過時尚、音樂與超現實流行風格，進一步拓展品牌宇宙

由藝術家兼導演 LeiKiè 創立的 PAPmusic，持續藉由動畫、流行文化跟視覺敘事不斷擴展其國際版圖 米蘭2026年6月5日 /美通社/ -- 6 月 5 日，藝術家兼導演 LeiKiè 推出全新舞曲流行單曲〈BREAKING PAPnews〉，進一步擴展《PAPmusic - Animation for Fashion》的跨媒體宇宙。 觀看〈BREAKING PAPnews〉官方音樂影片，進入不斷擴展的 PAPworld：https://www.youtube.com/watch?v=cwRYwX4_DAk 《PAPmusic - Animation for Fashion》最初的構想是一部融合時尚、音樂、設計、流行文化和義大利傳統藝術的非典型動畫電影，如今已逐漸發展為具備獨特視覺形象和敘事風格的獨立義大利娛樂計畫。

這部作品以米蘭、羅馬、威尼斯與龐貝為背景，打造出色彩繽紛的超現實視覺世界，將浪漫喜劇、音樂、時尚文化與流行幽默融合成極具辨識度的風格。 在獲得超過 50 項國際肯定（包括獎項和官方評選）、義大利電影院的長期 PAPtour 放映活動以及逐漸壯大的社群支持後，PAPmusic 如今正式開啟通往 PAPworld 的大門，也就是融合電影、音樂、動畫、生活風格、時尚和流行文化的創意生態系。 〈BREAKING PAPnews〉 也在此正式登場。〈BREAKING PAPnews〉不只是一首歌。「這是來自更廣闊、等待被發掘的宇宙的首個訊號 。」

—— LeiKiè

LeiKiè 的新歌不僅僅是歌曲，而是來自更廣闊的跨媒體宇宙釋出的首個訊號。 這首單曲以充滿活力的電子舞曲流行樂風格為基礎，將電視語言、社群媒體文化和卡通意象融合在一起，創造出帶有反諷感、令人著迷且極具辨識度的聲光體驗。 在整支 MV 中，LeiKiè 持續轉換不同的流行意象，而這些反覆出現的造型，也逐漸成為 PAPworld 的代表性視覺形象。 最重要的是，〈BREAKING PAPnews〉 終於揭開了這幾個月來一直引發義大利觀眾好奇的神祕謎團。 日前在社群媒體上預告的神秘 PAPnews，並不是許多粉絲猜測的《PAPmusic 2》發布消息，其實是 PAPgame 全新企畫。