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出版：2026-Jun-05 17:06
更新：2026-Jun-05 17:06
PR Newswire

PAPmusic 推出全新單曲〈BREAKING PAPnews〉，透過時尚、音樂與超現實流行風格，進一步拓展品牌宇宙

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由藝術家兼導演 LeiKiè 創立的 PAPmusic，持續藉由動畫、流行文化跟視覺敘事不斷擴展其國際版圖

米蘭2026年6月5日 /美通社/ -- 6 月 5 日，藝術家兼導演 LeiKiè 推出全新舞曲流行單曲〈BREAKING PAPnews〉，進一步擴展PAPmusic - Animation for Fashion的跨媒體宇宙。

LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

觀看〈BREAKING PAPnews〉官方音樂影片，進入不斷擴展的 PAPworldhttps://www.youtube.com/watch?v=cwRYwX4_DAk

PAPmusic - Animation for Fashion最初的構想是一部融合時尚、音樂、設計、流行文化和義大利傳統藝術的非典型動畫電影，如今已逐漸發展為具備獨特視覺形象和敘事風格的獨立義大利娛樂計畫。

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這部作品以米蘭、羅馬、威尼斯與龐貝為背景，打造出色彩繽紛的超現實視覺世界，將浪漫喜劇、音樂、時尚文化與流行幽默融合成極具辨識度的風格。

在獲得超過 50 項國際肯定（包括獎項和官方評選）、義大利電影院的長期 PAPtour 放映活動以及逐漸壯大的社群支持後，PAPmusic 如今正式開啟通往 PAPworld 的大門，也就是融合電影、音樂、動畫、生活風格、時尚和流行文化的創意生態系。

BREAKING PAPnews 也在此正式登場。BREAKING PAPnews〉不只是一首歌。「這是來自更廣闊、等待被發掘的宇宙的首個訊號 。」
—— LeiKiè

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LeiKiè 的新歌不僅僅是歌曲，而是來自更廣闊的跨媒體宇宙釋出的首個訊號。

這首單曲以充滿活力的電子舞曲流行樂風格為基礎，將電視語言、社群媒體文化和卡通意象融合在一起，創造出帶有反諷感、令人著迷且極具辨識度的聲光體驗。

在整支 MV 中，LeiKiè 持續轉換不同的流行意象，而這些反覆出現的造型，也逐漸成為 PAPworld 的代表性視覺形象。

最重要的是，BREAKING PAPnews 終於揭開了這幾個月來一直引發義大利觀眾好奇的神祕謎團。

日前在社群媒體上預告的神秘 PAPnews，並不是許多粉絲猜測的PAPmusic 2發布消息，其實是 PAPgame 全新企畫。

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這個神秘的新企劃「PAPgame」，持續引發外界對 PAPworld 不斷擴展體驗的好奇。部分視覺元素或許會讓人聯想到社交遊戲或卡牌遊戲，但該企畫的具體性質目前仍刻意保密。

關於 LeiKiè
創作者 LeiKiè——富有變革精神的藝術家、導演和創作歌手，以跨媒體創作與流行人物作為其獨特標誌，持續構建出具辨識度的自主敘事宇宙，在這個宇宙中，音樂、動畫、時尚與超現實流行美學不斷彼此交織、互相衝擊。

關於 PAPmusic
PAPmusic – Animation for Fashion是義大利獨立跨媒體娛樂企畫，由 LeiKiè 開創，並由 Not Just Music S.r.l. 製作，融合動畫、音樂、時尚、流行文化與視覺敘事，構築出色彩繽紛且帶有超現實風格的宇宙——PAPworld

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PAPworld 正式邁入全新篇章。 更多 PAPnews 即將登場。

追蹤不斷擴展的 PAPworld
Instagram PAPmusicOfficial
TikTok PAPmusicOfficial
YouTube PAPmusicOfficial

聯絡方式：[email protected]

PAPmusic_logo

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/papmusic-breaking-papnews-302792534.html

SOURCE Not Just Music S.r.l.

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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