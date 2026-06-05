PAPmusic 發表新歌《BREAKING PAPnews》，以時尚、音樂及超現實流行曲風，進一步拓展品牌宇宙

這部長片以米蘭、羅馬、威尼斯及龐貝為背景，構建出絢麗迷人的超現實視覺世界，把浪漫喜劇、音樂、時尚文化及流行幽默結合成一種鮮明易辨的風格。

PAPmusic – Animation for Fashion 起初是一部非傳統動畫電影，融合時尚、音樂、設計、流行文化與意大利藝術傳統，後來逐步發展成獨立的意大利娛樂項目，擁有自成一格的視覺識別和敍事風格。

由藝術家兼導演 LeiKiè 創立的 PAPmusic ，透過動畫、流行文化及視覺敘事持續拓展其國際影響力 {

經歷 50 多項國際肯定（包括獎項榮譽及官方入選）、走遍意大利各地影院的漫長 PAPtour，以及日益活躍的社群持續成長後，PAPmusic 現正式向 「PAPworld」 開放大門——這是一個融合電影、音樂、動畫、生活風格、時尚及流行文化的創意生態系統。

而這正是「BREAKING PAPnews」隆重登場的時刻。《BREAKING PAPnews》絕非僅僅是一首歌曲。此乃浩瀚宇宙發出的首個訊號，而那片未知之境正待探索。

— LeiKiè

LeiKiè 這首新作並非一首簡單的歌，而是一個更廣闊跨媒體宇宙的首個訊號。

單曲以活力十足的電子舞曲流行風格為基礎，巧妙交織電視語言、社交媒體文化和卡通風視覺元素，締造出既諷刺又迷幻而且瞬間可辨的影音體驗。