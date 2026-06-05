IBM與Red Hat斥資50億美元 重塑AI時代開源產業未來

Project Lightwell建構企業級可信開源安全協作平台 以AI驅動機制強化全域軟件供應鏈保安 香港2026年6月5日 /美通社/ -- IBM（紐約證券交易所代碼：IBM）與Red Hat（紅帽）近日宣布推出全新Project Lightwell計劃，承諾合共投入50億美元研發及運營資源。項目將結合尖端人工智能技術與超過20,000名環球工程師團隊，為企業構建全方位開源軟件保安體系，打造覆蓋上游開源開發至企業生產環境的全新企業級開源運作模式。 Project Lightwell將搭建企業級開源軟件安全clearinghouse（漏洞識別與修復的安全協作平台），透過標準化、規模化的運作機制，實現漏洞的智能識別、驗證與修復。平台作為核心安全協作樞紐，依托AI技術大規模審核開源代碼、驗證修補方案成效。項目以商業訂閱模式對外提供服務，協助企業將經過企業級認證的安全修補程式，無縫整合至現有軟件供應鏈，同時提供全生命週期技術支援與穩定性保障。

開源軟件是現代企業資訊科技基建的核心支柱，全球超過90%的《財富》500強企業均依賴開源技術營運核心業務。與此同時，AI技術的高速迭代，亦加速了軟件漏洞的探測與暴露速度。Anthropic最新研究顯示，其Mythos Preview智能模型僅針對通用開源軟件，便檢測出近3,900個高危及嚴重級別安全漏洞，反映現行開源保安體系存在重大缺口。 目前IBM與Red Hat已與多家國際頂級金融機構開展Project Lightwell先導合作，合作夥伴涵蓋美國銀行、紐約梅隆銀行、花旗集團、高盛、摩根大通、萬事達卡、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、道富銀行、Visa及富國銀行。一連串先期落地項目，將為複雜企業軟件供應鏈的漏洞管理累積實戰經驗，為後續全行業大規模普及應用奠定基礎。

Project Lightwell整合IBM及Red Hat在開源技術、企業級AI、網絡安全三大領域的領先優勢，同時借鑒Anthropic Project Glasswing、OpenAI Trust Access for Cyber等頂級網安項目研發經驗，採用IBM新一代智能體保安技術，全方位守護支撐企業營運與AI系統運作的底層開源架構。 IBM主席兼行政總裁Arvind Krishna表示：「開源技術是當前數碼經濟的基石，亦是人工智能產業發展的核心底座，現正處於架構搭建、安全防護與規模化落地的關鍵轉折點。透過Project Lightwell，IBM與Red Hat將建立全新行業標準，整合AI技術、專業軟件工程能力與可信協作機制，從源頭築牢整條開源軟件供應鏈的安全防線。這一舉措將大幅提升關鍵系統的可信性，守護全球商業、政府及社會核心基建的穩定運作。」

建構可信開源安全協作平台 實現漏洞協同共享與精準修復 Project Lightwell優化並拓展了IBM與Red Hat成熟的企業級開源運營體系，突破傳統產品服務邊界。IBM目前應用超過62,000款開源套件，深度掌握逾10,000款核心套件技術；在Linux、Java、Kubernetes、Kafka、Ansible、Terraform、Flink、Cassandra等主流技術領域，雙方共建全球覆蓋最廣的商業開源生態之一，長期為平台組件提供完整的生命週期管理、技術驗證與漏洞修補服務。是次項目將同一套高標準工程體系，延伸至獨立程式庫、開發工具鏈、AI框架、數據串流平台等全域開源場景。

針對企業自主管理零散開源代碼面臨的痛點，Project Lightwell透過clearinghouse機制，實現三大核心能力： 規範化漏洞通報與處理 ：在可信第三方安全機制保護下，負責任地共享及處理現役軟件版本的機密安全漏洞；

：在可信第三方安全機制保護下，負責任地共享及處理現役軟件版本的機密安全漏洞； 企業級認證修補部署 ：獲取專為企業生產環境優化的權威修補程式，兼容Red Hat商用平台及全球開源社群獨立代碼；

：獲取專為企業生產環境優化的權威修補程式，兼容Red Hat商用平台及全球開源社群獨立代碼； 上游生態協同迭代：將優質修復方案同步至上游開源社群，納入官方長期維護體系，實現全行業生態升級。 企業可委託IBM與Red Hat統一處理核心安全風險，同時透過標準化上游披露機制，兼顧自身業務安全與全球開源生態的穩定性。

AI賦能環球工程團隊 打造頂級規模保安運營能力 業內不少科技企業以AI取代傳統工程人力，IBM與Red Hat則採取差異化戰略，將高端軟件工程能力列為核心戰略資產與競爭壁壘。 雙方將組建逾20,000人的環球專業工程團隊，搭配自研頂級AI工具，打通開源上游社群與企業終端場景，核心工作涵蓋： 與全球開源社群核心維護者協作，開展上游代碼長期迭代與維護；

依托AI技術大規模開展漏洞篩查、分級與優先排序，提升風險處理效率；

研發安全修補程式、強化套件依賴安全性，負責版本發布與標準化運營。

與此同時，Project Lightwell將協助各地政府機構強化數碼基建與關鍵資訊系統的防禦能力，全面提升全球開源產業生態的抗風險彈性。 如欲了解Project Lightwell詳情，可瀏覽官方網站：https://www.ibm.com/products/lightwell 參考資料 [1] 數據來源：Worldmetrics｜worldmetrics.org/opensource-statistics/

[2] 數據來源：Anthropic｜anthropic.com/research/glasswing-initial-update 關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/