「優質寵物用品展2026」今日揭幕 異寵成全場焦點

首設爬聚嘉年華及逾50物種活體昆蟲展 香港2026年6月5日 /美通社/ -- 由展覽集團主辦的「優質寵物用品展2026」（下稱「博覽」）今日起至6月7日（星期五至日）假香港會議展覽中心展覽館3CDE舉行。博覽一向秉承「締造優質寵物世界」的理念，匯聚全球優質寵物用品及服務，涵蓋寵物糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等，為全港愛寵人士提供一站式購物及消閒好去處。隨著異寵飼養人口持續上升，本屆展覽突破傳統寵物展框架，以異寵為重點首度引入大型活體昆蟲展覽「蟲寵特攻隊」及全港首個大型室內「爬聚嘉年華」，將寵物世界的版圖由貓狗延伸至爬蟲、昆蟲等多元物種。

逾 50 物種活體昆蟲展「蟲寵特攻隊」首度亮相 三大「世界級」主角成打卡熱點 今屆博覽首設大型活體昆蟲展覽「蟲寵特攻隊」，為大小朋友打造一堂跳出課室的生命教育體驗課。展覽展出世界各地超過50種珍貴昆蟲品種，涵蓋螽斯、螳螂、兜鍬、竹節蟲、甲蟲及節肢類動物等。當中三大「世界級」主角最受觸目，包括：世界體型最長的昆蟲種類「大佛竹節蟲」、世界體型最重的昆蟲種類「巨扁竹節蟲」，以及平日只能於紀錄片中一睹風采的「琴步甲」。透過近距離觀察活體昆蟲的形態、習性與生態角色，讓入場人士親身感受大自然的生物多樣性，從而培養對不同生命形態的好奇心與尊重，認識每一種生物在生態系統中不可或缺的價值，啟發新一代建立愛護自然、珍惜生命的正面態度。

全港首個大型室內爬聚嘉年華登場 沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」載譽回歸 全港首個大型室內爬蟲活動空間「爬聚嘉年華」專為爬寵愛好者量身打造，設有爬寵專屬休憩交流區，讓飼主帶同心愛爬寵一同出動，結識更多同好；場內同時設有精選爬寵市集，各式用品一應俱全，配合沉浸式打卡佈景及趣味爬寵工作坊，為爬蟲愛好者提供交流集中地。 與此同時，上屆大受歡迎的沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」載譽回歸，展出多種精彩甲蟲品種，包括全球最大昆蟲品種「海克力斯長戟大兜」、甲蟲王者獨角仙、色彩斑斕的彩虹鍬、亞洲最大型兜蟲之一「婆羅洲南洋大兜」、以香港繁殖打破日本紀錄的最大體型「美東白兜」及日本國民級「日本大鍬」等，入場人士可沉浸於昆蟲的原生世界中隨意觀賞，甚至可以將甲蟲放在手上拍照留念。活動入場須額外收費，每日首300名購買甲蟲館門票入場更可獲贈隨機甲蟲鎖匙扣乙個，先到先得。

世界盃狂熱席捲會場 「狗狗全運會」注入足球元素毛孩變身球星 人氣活動「狗狗全運會」設有多項趣味競賽項目，包括50尺短跑、三項鐵犬、穿插障礙賽等。適逢2026世界盃熱潮，運動會特別加入足球元素，現場亦設有世界盃主題打卡區，讓毛孩與主人一同投入世界盃狂熱。本地寵物服飾品牌Momoji（展位編號：3D-F18）亦乘勢推出全新系列「MOMOJI FC」，以八款世界頂級足球球衣為設計靈感，打造毛孩專屬寵物圍巾，讓愛寵瞬間化身球場焦點，與主人一同迎接四年一度的足球盛事。

傳統品牌首度進駐 跨界搶攻寵物市場 寵物經濟潛力龐大，帶動多個傳統非寵物品牌跨界進軍。今屆博覽吸引多個知名品牌首次進駐，將旗下產品研發版圖延伸至寵物領域，推出專為寵物及寵物家庭而設的全新系列，並藉博覽作為推廣平台，直接觸及目標消費群，把握寵物商機。當中包括： 維達 Pawz （展位編號： 3C-L29 ）： 香港銷量No.1紙巾品牌*維達推出寵物純水濕紙巾及抑菌尿墊，通過香港SGS皮膚科測試及德國Dermatest認證，採用寵物友善配方，為寵物家庭帶來更全面的衛生護理體驗。現場亦有尿墊試用裝派發，購物滿港幣$100可加$1元換領限定Snoopy購物袋一個。

*根據尼爾森2017年7月至2025年6月全港廁紙及軟包裝紙巾零售調查報告（2025 NielsenIQ版權所有）

香港銷量No.1紙巾品牌*維達推出寵物純水濕紙巾及抑菌尿墊，通過香港SGS皮膚科測試及德國Dermatest認證，採用寵物友善配方，為寵物家庭帶來更全面的衛生護理體驗。現場亦有尿墊試用裝派發，購物滿港幣$100可加$1元換領限定Snoopy購物袋一個。 *根據尼爾森2017年7月至2025年6月全港廁紙及軟包裝紙巾零售調查報告（2025 NielsenIQ版權所有） 滴露（展位編號： 3C-P07 ）： 推出天然植萃全功能家居消毒劑，配方經美國獸醫認可, 專為寵物家庭而設，採用植萃殺菌成分達至99.99%殺菌效能，更有效殺滅99.99%貓狗病原。現場參與寵物問答遊戲有機會獲得洗衣旋珠試用裝，參與攤位活動，更可換領精美寵物主題鎖匙扣。

推出天然植萃全功能家居消毒劑，配方經美國獸醫認可, 專為寵物家庭而設，採用植萃殺菌成分達至99.99%殺菌效能，更有效殺滅99.99%貓狗病原。現場參與寵物問答遊戲有機會獲得洗衣旋珠試用裝，參與攤位活動，更可換領精美寵物主題鎖匙扣。 正官庄（展位編號： 3D-H07 ）： 全球No.1人蔘品牌正官庄首度在港推出於韓國熱賣10年的GINIPET高麗蔘狗糧系列，獲韓國首爾大學獸醫學院實證，有效激活毛孩免疫力1.9倍。採用獨家專利配方結合水解蛋白技術，低敏易吸收易消化，設三款口味，口感鬆脆，挑食毛孩都肯定秒清，絕對是新一代主人首選的科研級狗糧。現場設有免費試食裝贈送及打卡拍照區。

全球No.1人蔘品牌正官庄首度在港推出於韓國熱賣10年的GINIPET高麗蔘狗糧系列，獲韓國首爾大學獸醫學院實證，有效激活毛孩免疫力1.9倍。採用獨家專利配方結合水解蛋白技術，低敏易吸收易消化，設三款口味，口感鬆脆，挑食毛孩都肯定秒清，絕對是新一代主人首選的科研級狗糧。現場設有免費試食裝贈送及打卡拍照區。 彩豐（展位編號：3E-B07）：旗下C.F.Life寵物系列推出寵物地板消毒清潔液，產品通過SGS安全測試， 寵物友善配方專為飼養寵物及有兒童的家庭而設，特選天然酵素及抑菌成分，溫和不刺激，殺菌達99.9%，有效去除寵物殘留異味。另外亦有寵物趕走跳蝨牛蜱噴霧，具活性強效抗牛蜱及跳蚤，消除因蚊蟲叮咬引起的紅腫。

雙重消費獎賞助攻消費 簽賬即刮贏機票兼積分換消費券 現場特設《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，顧客凡憑單一發票以Mastercard卡於會場內指定攤位簽賬每滿$250，即可獲一次抽獎機會，$500可獲兩次，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括東京、首爾、台北雙人來回機票、超級市場禮券等，參加者可於刮刮卡換領處即場領取抽獎刮刮卡，即刮即知結果。（推廣生意的競賽牌照號碼：061395，061397；優惠受條款及細則約束。） 展覽集團亦繼續夥拍香港電訊旗下The Club推行全新「積換‧消費券計劃」。該計劃自去年推出以來已於多個展覽中率先試行，反應理想。The Club逾400萬名會員可透過應用程式將累積積分兌換為展覽限定消費券，於會場專屬櫃檯換領實體券，並在指定攤位即時使用，進一步推動「留港消費」，實現參展商與消費者雙贏。

優質寵物用品展2026 日期 2026年6月5至7日（星期五至日） 時間 6月5至6日（星期五至六）：中午12時至晚上9時 6月7日（星期日）：中午12時至晚上8時 地點 香港會議展覽中心新翼3號CDE館 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/pps2026 關於展覽集團 展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。 本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。