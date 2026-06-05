imToken十週年發佈新戰略方向：從可信主錢包進化為個人數字中樞

新加坡2026年6月5日 /美通社/ -- 去中心化錢包imToken在成立十週年之際發佈了其未來十年的願景：將從值得信賴的自托管錢包，逐步進化為AI時代的個人數字中樞。

過去十年，錢包主要用於幫助用戶存儲、發送和質押數字資產。隨著AI智能體日益自主化，個人還將需要管理身份、權限、委託、自動化操作以及AI驅動的決策。

為應對這一轉變，imToken推出了Sign作為其第四大核心產品支柱。

對imToken而言，Sign超越了交易簽名。它是用戶表達意圖、授予權限、定義策略、委託操作以及撤銷訪問權限的界面。未來的簽名可能不僅授權區塊鏈交易，還可授權權限、委託、自動化工作流以及AI智能體操作。