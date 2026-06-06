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出版：2026-Jun-06 00:26
更新：2026-Jun-06 00:26
PR Newswire

技嘉於 COMPUTEX 2026 締造 DDR5 世界紀錄 勇奪10項全球超頻冠軍

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台北2026年6月6日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 再創超頻巔峰，不僅攜手 CORSAIR VENGEANCE DDR5 記憶體締造 DDR5-13556 MT/s 世界紀錄，更於 G.SKILL 第 12 屆 OC World Record Stage 超頻大賽中勇奪 10 項全球第一紀錄。由知名超頻達人 Hicookie 領軍的技嘉超頻團隊透過專為極限超頻打造的 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 主機板成功刷新 DDR5 世界紀錄。同時，該團隊也受邀參加 G.SKILL 舉辦的年度超頻盛會，並以全新發布的 X870 AORUS INFINITY 主機板於多項競賽項目中再創佳績。

技嘉於 COMPUTEX 2026 締造 DDR5 世界紀錄 勇奪 10 項全球超頻冠軍 (PRNewsfoto/GIGABYTE)

備受矚目的 G.SKILL 超頻大賽匯聚來自全球的頂尖超頻玩家，包括技嘉超頻團隊成員 Hicookie、Sergmann、Saltycroissant、Madness777 與 Exaberries，在極限環境下挑戰硬體效能極限。競賽期間，該團隊以 X870 AORUS INFINITY 主機板為搭配 G.SKILL Trident Z5 RGB 記憶體，在 AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 處理器平台上，不僅創下驚人的記憶體超頻成績，更於 CPU 頻率及多項效能測試項目中勇奪 10 項全球第一紀錄。

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Hicookie 在刷新紀錄後表示：「這不僅展現了我們在超頻領域的實力，更體現了我們對超頻社群的投入與承諾。感謝 G.SKILL 提供這個與全球頂尖超頻玩家同場競技的機會。我很高興看到雙方長期在記憶體技術上的合作，以及技嘉對極致效能與穩定性的堅持，最終都獲得了成果。」

搭載創新 CQDIMM 技術的 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE，提供卓越的記憶體效能、優異的訊號完整性，以及多項升級功能，專為追求極限效能的玩家與超頻愛好者打造。而 X870 AORUS INFINITY 則以打造 AMD X870 平台最低記憶體延遲為目標，帶來更快速且更靈敏的遊戲與運算體驗。

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憑藉這些創新技術與卓越設計，技嘉主機板持續成為 PC 玩家與超頻愛好者的首選平台。欲了解更多 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 與 X870 AORUS INFINITY 主機板產品資訊，請造訪技嘉官方網站。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-computex-2026--ddr5---10-302792878.html

SOURCE GIGABYTE

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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