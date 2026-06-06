技術+場景+供應鏈=區域零碳智慧交通新標杆

榮啟新能源 X 時代騏驥 X 建發高科

香港 - 2026年6月5日 - 第十九屆（2026）國際太陽能光伏和智慧能源 & 儲能及電池技術與裝備（上海）大會暨展覽會於2026年6月3至5日在國家會展中心（上海）盛大舉辦。展會吸引全球95國3000+企業參展，是亞洲乃至全球規模最大、最具影響力的光伏與儲能專業盛會。



展會期間，榮利營造控股有限公司（「榮利營造」或「本集團」，股票編號：9639.HK）董事會主席姚宏利、榮啟新能源總經理蔡輝輝、時代騏驥大客戶經理王毅、寧德時代海外儲能商務總監徐俊、寧德時代東盟區域儲能銷售總監尤雨弦一行共同到訪建發高科展臺，與詹勝利總經理團隊聚焦香港及東南亞換電站項目，整合各方資源，深入洽談並完成戰略合作協定簽約。



此次簽約，三方將共同破解境外市場在合規准入、工程基建及供應鏈統籌上的痛點，深度融合時代騏驥的前沿換電解決方案、榮啟新能源在港深的本土化基建運營能力，以及建發高科的全球資源配置力。從單一專案轉向生態共贏，更將極大提升各方在港澳及東南亞區域的綠能交付效率，為區域零碳智慧交通樹立全新標杆。



榮啟新能源作為榮利營造子公司，自成立以來便立足香港，輻射全球，深耕清潔能源解決方案。針對大灣區及東南亞市場能源價格快速波動，物流配送企業成本壓力陡增的痛點，榮啟新能源未來將聚焦城配物流換電業務，整合場地、基建與運營資源，填補區域基礎設施空白。我們相信此次合作將有效打通跨境綠能生態鏈路，加速構建綠色能源服務網路，為實現雙碳目標貢獻力量。同時誠邀更多夥伴加入零碳智能聯盟，攜手推進可持續發展。



