全球晚育與不孕需求升高，跨境生殖醫療成為國際醫療新趨勢

台北2026年6月6日 /美通社/ -- 全球晚婚、晚育與不孕症議題持續受到各國關注。隨生育年齡延後，加上各國法規、醫療費用與療程可近性等差異，使得跨境生殖醫療已成為國際醫療市場中，高度專業化的服務領域。TFC臺北生殖中心統計逾2,300 個跨境就醫家庭發現，35 至 40 歲族群占比最高，40 歲以上亦占近三成，顯示高齡與延後生育已是海外求子的主因。

從亞洲跨境生殖醫療案例觀察：法規、費用與療程可近性，正影響國際家庭的就醫選擇

TFC自 2020 年成立以來，照護來自五大洲、50個國家與地區的求子家庭，主要療程需求以試管嬰兒為主，其次為凍卵、人工授精、借卵等；進一步分析，日本、法國受限母國法規，且多為高齡難孕問題；星馬、港澳患者，則感受費用合理、療程安排妥適；英美、韓國多為歷經反覆植入失敗、卵巢功能下降等難孕案例。

台灣具備相對成熟法規制度、豐富臨床經驗與頂尖醫療品質，加上相對便宜的費用，現已成為亞洲及歐美求子家庭的首選，來台接受生殖醫療服務的人次逐年成長。

TFC 臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師指出，台灣除具備領先全球的生殖醫療技術外，還能協助各國患者突破語言與制度隔閡，獲得完善醫療照護，並於有限停留時間內，進行完整評估、個人化療程、持續性追蹤，奠定跨國生殖醫療的重要優勢。

TFC藉由結合 AI 評估與精準醫學，建立遠距諮詢、療程規劃、多語溝通與返國追蹤的一站式個案管理，成為吸引海外家庭就醫的關鍵，尤其在面對全球性的晚育、不孕症、生育保存等醫療難題上，將成為推動國際醫療的重要引領者。