Tishman Speyer 與 APG 及 Bouwinvest 合作，為其韓國居住投資項目完成 3 億美元的首輪募資

歐洲養老金投資者支持有關策略，共拓韓國迅速擴張的租賃住宅市場 紐約2026年6月7日 /美通社/ -- Tishman Speyer 今天宣佈，其韓國居住投資項目 (KLV) 已完成首輪募資，成功從兩個藍籌歐洲養老金基金獲得 3 億美元的第三方股權承諾。該新基金將專注於在首爾各地收購、改造和開發多戶型住宅及住宿物業。 APG Asset Management N.V. (APG) 與 Bouwinvest 的注資承諾，為 KLV 築起強大根基。KLV 目標籌集約 4 億美元股權承諾，屆時加上預期融資，總投資能力將超越 8 億美元。 此策略突顯出，機構投資者對韓國正急速擴張的租賃住房行業信心日增，而該行業亦是亞洲增長極快的多戶型住宅市場。

APG 是全球規模數一數二的養老金投資機構，為荷蘭養老金基金 ABP 管理資產。 Bouwinvest 是荷蘭領先的機構房地產投資管理公司，專注為養老金客戶服務，透過在全球住宅及房地產行業進行多元投資，以創造長期價值。 KLV 將重點物色位於主要交通樞紐周邊的資產，能便捷地通往首爾、利川、京畿道及首都圈其他高增長地區的商業區和大學校園。 基金運用 Tishman Speyer 在資產增值及場所營造方面的專業能力，主要集中於蘊藏增值潛力的現有居住資產，同時亦會審慎選擇參與部分開發項目。 這種綜合策略平衡短期穩定與長期增長，讓 KLV 能夠建立豐富多元的優質居住資產投資組合。

隨著住屋成本上升、單人家庭增加，以及外籍居民與國際學生人數不斷增長等結構性社會經濟轉變所推動，首爾的租賃需求正蓬勃增長。 種種因素交織並行，為首爾租賃市場的長遠深度及抗跌韌力奠定基礎。 Tishman Speyer 泛亞主管 Graham Mackie 表示：「韓國居住行業具有莫大機遇，但需求日增而供應緊絀，導致機構參與程度不足。 此策略既能讓我們在高速增長的市場中拓展據點，亦有助 Tishman Speyer 的環球投資組合更趨多元。」 APG 房地產高級總監 Joelin Ma 評論道：

「韓國居住行業，完美體現我們在亞洲發達市場中所追尋的結構性機遇。 人口結構變化、租賃需求增加，以及專業管理住宿越趨普及，持續支撐強勁的長遠根基。我們認為，這是進軍亞洲地區的理想途徑，以便能夠涉足既具韌力又能帶來穩定收益的房地產市場。 我們與 Tishman Speyer 及 Bouwinvest 攜手合作，結合強大的本地執行能力與靈活結構，當中包括未來可能發展為開放式核心基金的潛在路徑，這正符合 APG 對核心房地產投資的長期策略。」

Bouwinvest 亞太區投資總監 Robert Koot 表示：

「我們的韓國居住策略，體現我們對亞洲活力非凡且機構制度日漸完善的住宅市場之長遠根基，滿懷堅定信心。 借鑒我們在全球居住行業的豐富經驗，我們深信，與 APG 及 Tishman Speyer 聯手，將令我們佔據先機，建構出方便擴展的優越投資組合。 作為我們表現策略的一部分，我們致力提供可持續發展且面向未來的住屋方案，迎合當代韓國家庭所需，同時為客戶締造穩健的長線回報，藉此推動城市生活進步。」 Bouwinvest 高級投資組合經理 Jorrit Sennema 評論說：

「首爾住宅市場正處於重要的轉捩點。 現存的住屋庫存中，很大部分日漸老舊，已難以貼合現今城市人口的居住需求。 與此同時，獨居戶數急增正從根本改寫需求格局，市場明確渴求設計精妙且由專業管理的居住方案。 這種失衡狀態帶來令人難以抗拒的機遇，讓我們能夠提供更切合現代生活方式的優質住屋，同時推動該行業持續走向機構化。」

此投資工具進一步體現 Tishman Speyer 持續推行的全球多元化策略，該策略優先投資於日益廣泛的資產類別及地理區域。 本文僅供參考，並不構成在任何司法管轄區出售要約或認購任何權益的要約招攬。 關於 Tishman Speyer(tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer 為全球領先的一級房地產擁有人、發展商、營運商及投資管理機構，業務遍及美國、歐洲、亞洲及拉丁美洲約 40 個主要市場。 其投資組合涵蓋市場化及可負擔住宅社區、頂級寫字樓及零售物業、工業與數據中心設施、多元用途綜合園區以及房地產信貸投資。 透過旗下合資平台 Breakthrough Properties，我們打造先進的生命科學中心，並藉由策略性的房地產科技投資，持續推動創新發展。 憑藉全球視野、深厚的本地實踐經驗及以客為本的營運思維，我們持續推動創新，迅速回應全球與本地趨勢，並以前瞻視野洞察客戶不斷演變的需求。 透過將健康與身心福祉、具前膽性的場所營造，以及以客戶為本的多元化計劃（例如租戶配套平台 ZO、靈活空間及共享辦公品牌 Studio）融入建築物中，提升在建築內工作與生活人士的體驗。 自 1978 年成立以來，Tishman Speyer 已收購、發展及營運共 600 項物業，總面積達 2.42 億平方呎，整體資產價值約 1,380 億美元。 我們的現有投資組合涵蓋多項具代表性的地標資產，包括紐約市的 Rockefeller Center、上海的 The Springs、法蘭克福的 TaunusTurm，以及現正於三藩市逐步落成的 Mission Rock 社區項目。

關於 APG (https://apg.nl/en) APG 是荷蘭最具規模的養老金服務供應商，為 460 萬名參與者管理約 6,010 億歐元（截至 2025 年 12 月止）的養老金資產。 APG 提供行政諮詢、資產管理、養老金管理及養老金通訊等服務。 我們擁有約 4,000 名員工，營運據點設於海爾倫、阿姆斯特丹、布魯塞爾、紐約、香港及新加坡。 我們服務的客戶包括來自教育、政府、建築、清潔、住屋協會、庇護就業機構、醫學專科及建築師等行業的養老金基金及僱主。 關於 Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)

Bouwinvest 致力為機構客戶創造財務回報。 我們源自荷蘭建築工人養老金基金 bpfBOUW，現已建立起作為投資管理公司的獨特地位，管理資產規模達 178 億歐元（截至 2025 年底）。 我們為機構投資者提供精心策劃的荷蘭直接投資及針對性全球間接投資組合，亦提供度身設計的投資機會。 秉承我們的投資哲學，我們深明要實現長期成功及超額回報，必須將環境、社會與管治 (ESG) 因素融入投資決策的核心，並確保這些考慮因素與在投資期內獲取財務回報的目標相輔相成。 透過融合兩者，我們既能為投資者守護並增加未來的財務價值，亦能造福社會。 對我們而言，這就是點亮生活的真正價值。