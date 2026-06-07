「賽馬會好動城市計劃－活力街頭足球嘉年華」熱爆屯門

藝人陳樂琳、歌手吳梓清呈獻2對2明星賽 帶動全民動起來 香港2026年6月7日 /美通社/ -- 由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、香港遊樂場協會（「遊協」）聯合主辦的「賽馬會好動城市計劃－活力街頭足球嘉年華」，於屯門市廣場中庭舉行傳媒活動，為一連四日的街頭足球盛事注入力量。屯門市廣場化身成街頭足球場，結合競技體驗、創科元素及青年培育，讓市民在輕鬆氛圍中接觸運動，感受足球的節奏與樂趣。 傳媒日焦點活動為「2對2足球明星表演賽」，邀得足球女將螢花女子足球隊隊員、藝人陳樂琳（樂琳）及歌手吳梓清（表妹Mona）落場參與，與完成「賽馬會好動城市計劃」五人足球訓練的學員同場競技。比賽節奏明快，攻守轉換迅速，現場氣氛熱烈。是次賽事不僅具娛樂性，更象徵學員由訓練走向實戰的重要里程碑，展現球技提升、團隊合作及自信建立的成果。

兩位嘉賓亦於活動中分享對運動及足球的看法。表妹表示，即使工作繁忙，仍堅持抽空參與足球訓練，關鍵在於善用時間管理，並將運動視為紓緩壓力的重要方式。她說：「即使工作再忙，仍然可以為自己預留時間做運動。對我而言，踢足球不僅是鍛鍊身體，更是一個放鬆心情、重新整理思緒的過程。我亦希望有更多女性願意嘗試不同類型的運動，從中發掘屬於自己的樂趣。」 談及成年人如何持之以恆保持運動習慣時，表妹認為最大的挑戰往往並非缺乏意願，而是難以抽出時間。她表示：「香港人生活節奏急速，很多成年人並非不願意做運動，而是覺得難以兼顧工作與生活。其實只要由簡單的一步開始，慢慢建立屬於自己的節奏，運動自然能夠融入日常生活，最重要的是願意踏出第一步。」

樂琳則分享自己熱愛足球的原因：「足球最吸引我的地方是團隊精神。場上每位球員都肩負不同角色，需要透過默契與合作共同爭取勝利。除了技術和體能上的鍛鍊，足球亦能培養意志力和抗逆能力，讓我學會如何面對挑戰、與隊友互相支持，同時藉此釋放壓力，享受運動帶來的滿足感。」 對於香港女子足球的發展，樂琳認為近年發展令人鼓舞，尤其賽馬會女子足球聯賽（丙組）的成立，為更多女性提供參與足球運動的機會。她表示：「丙組聯賽的成立為香港女子足球發展帶來重要契機，讓更多有興趣接觸足球的女性能夠踏出第一步。我相信隨著更多比賽平台及推廣活動出現，未來將有更多女性參與足球運動，進一步擴闊本地女子足球的發展基礎。」

香港遊樂場協會副總幹事饒奕明於活動中表示：「我們希望透過『賽馬會好動城市計劃』，將運動由大型活動延伸至日常生活，讓市民在社區中隨時隨地都能接觸運動，逐步建立恆常運動的習慣，提升身心健康。」他補充，計劃過去三年已於不同商場舉辦大型運動嘉年華，包括The Wai圍方、MegaBox及The Twins雙子匯等，並於灣仔HarbourChill海濱休閒站舉辦水陸定向活動，吸引大量市民參與，未來將進一步深化社區層面的推廣。 「賽馬會好動城市計劃－活力街頭足球嘉年華」設有多個互動體驗區，包括射球、運球、傳球及頂頭鎚挑戰，以及花式足球體驗班。其中「鐵籠足球」（Cage Soccer）及泡泡足球為現場熱門項目，讓參加者在高節奏對抗中感受街頭足球的魅力；同時設有一對一限時挑戰，提升參與感。此外，場內亦設有3D打印工作坊，由運動產業培訓項目「體職」學員擔任導師，教授參加者製作專屬行山扣，展現運動與創科的跨界融合。

「賽馬會好動城市計劃」亦積極推動「FIT Hubs」，提供免費場地及器材借用支援，讓市民毋須自備裝備，即可隨時參與運動。活動主要於星期五晚上舉行，貼合上班族生活節奏，將「Happy Friday」轉化為更健康、有活力的「FIT FRIDAY」。 關於「賽馬會好動城市計劃」

有研究顯示本港超過六成半人缺乏恆常運動。有見及此，香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」，鼓勵市民將恆常運動融入生活，冀達至世界衛生組織建議每星期的體能活動水平。計劃透過大型盛事及簡易運動，讓市民認識運動的好處，從而建立朋輩支援網絡。計劃由香港遊樂場協會、香港青年協會、全城街馬基金會、凝動香港體育基金、精英運動員慈善基金及香港教育大學聯合主辦。

關於香港遊樂場協會

創立於一九三三年，是香港一所歷史悠久的非政府青少年社會服務機構。透過多元化的服務，致力培育青少年在德、智、體、群、美全面而均衡的身心 發展，成為香港社會的接班人。本會服務分為「中央行政及機構傳訊部」、「社會工作部」及「文化及體藝 部」三大部門。「中央行政及機構傳訊部」負責協會行政、組織大型活動、 機構傳訊、專業研究及發展等。「社會工作部」服務包括青少年綜合服務中 心、兒童及青年中心、地區青少年外展社會工作服務、青少年深宵外展服務、 社區支援服務計劃、學校社會工作服務、非常學堂輟學生輔導計劃及社會企 業等。而「文化及體藝部」則包括場館、營舍、交流及藝術服務、體育服務、 康體新動歷、SPORTS EXPO體育互動體驗館及海洋新幹線。服務單位遍佈港島、九龍、新界及離島各區。同時，本會亦與內地、澳門及東南亞鄰近地區的政府及公營機構有經常性的交流和合作，以促進彼此間之專業發展。