雲頂新耀宣佈與箕星藥業達成LNZ100大中華區資產收購協議

雲頂新耀與箕星藥業達成資產收購協議 (The Asset Purchase Agreement)，獲得LNZ100（1.44% 醋克利定，美國商品名VIZZ）在大中華區（包含中國大陸，中國香港，中國澳門和中國台灣地區）的開發、生產與商業化權益。

LNZ100是一款每日滴用一次、用於治療老視的滴眼液，起效迅速，藥效持久，預計2027年第一季度獲批，有望填補國內治療空白，成為針對老視的潛在同類最佳無創治療方案。

此次交易將進一步豐富公司的創新產品組合，強化公司在眼科領域的佈局，並提升戰略協同效應。 上海2026年6月8日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK，以下簡稱「公司」），一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，今日宣佈與箕星藥業有限公司（以下簡稱「箕星藥業」）達成資產收購協議 (The Asset Purchase Agreement)，獲得LNZ100（1.44% 醋克利定，美國商品名VIZZ）在大中華區（包含中國大陸，中國香港，中國澳門和中國台灣地區）的開發、生產與商業化權益。根據協議，雲頂新耀將向箕星藥業支付首付款以及開發里程碑付款。作為本協議的一部分，雲頂新耀將獲得箕星藥業於2022年4月簽訂的許可協議及相關附屬協議項下的權利、權益、主張、職責、義務及責任。此次交易將進一步豐富公司的創新產品組合，強化公司在眼科領域的佈局，並提升戰略協同效應。

LNZ100是一款每日滴用一次、用於治療老視的滴眼液，其主要成分醋克利定是一種小分子毒蕈鹼型乙酰膽鹼能受體（mAChR）激動劑，可引起瞳孔縮小，從而產生改善近視力的針孔效應。研究表明醋克利定的作用機制非常理想，基於其獨特的高選擇性瞳孔作用機制，既可以產生理想的縮瞳效應，又避免了近視漂移，因此具有針對最廣泛患者群體的應用潛力。LNZ100已於2025年7月在美國獲批，並於同年10月實現商業化上市；在中國，LNZ100已於2025年9月遞交新藥上市申請，預計2027年第一季度獲批，有望填補國內治療空白，成為針對老視的潛在同類最佳無創治療方案。

雲頂新耀董事會主席吳以芳表示：「此次收購LNZ100是公司持續深化眼科領域戰略佈局的重要一步。LNZ100作為一款兼具差異化優勢和廣闊市場前景的創新產品，在老視治療領域具有明確的臨床價值與應用潛力。隨著人口結構變化，老視患者群體不斷擴大，而無創治療仍存在顯著未滿足的需求。LNZ100有望為老視患者提供全新的治療選擇，並進一步豐富眼科創新治療方案。 LNZ100已在美國獲批上市，目前正在中國加快推進新藥上市審評進程。未來，我們將加快LNZ100的開發和上市，推動這一創新療法盡早惠及更多老視患者。」

箕星藥業董事會執行董事兼首席執行官牟艷萍表示：「我們相信雲頂新耀憑借其卓越的商業化能力，將加速推進LNZ100的市場可及性，惠及更多中國老視患者。 此次交易之後，箕星藥業的產品管線全部聚焦心血管及代謝疾病治療領域，該交易所獲資金將助力箕星藥業加速推進創新管線的全球臨床開發。」 老視，俗稱「老花眼」，是指隨著年齡增長，看近處物體逐漸模糊的生理現象。其原因在於眼部晶狀體逐漸硬化、彈性減弱，導致調節功能下降，無法將近處物體的像聚焦在視網膜上，從而導致近視力下降。老視是隨年齡增長常見的生理變化，研究顯示，中國人群老視的平均發病年齡約為38歲，而到52歲時，發病率接近100%。目前，老視的治療手段非常有限。佩戴眼鏡需要頻繁摘戴，給工作和生活帶來諸多不便；手術作為侵入性、不可逆的有創操作，接受程度也十分有限。在非侵入性、安全有效且可逆的藥物治療方面，老視領域存在巨大的未滿足醫療需求。

此次LNZ100獲中國NMPA新藥上市申請受理是基於中國III期臨床研究所取得的數據結果。該研究是一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的3期臨床試驗，由4周療效試驗和總計6個月的安全性試驗組成，共招募了300名受試者，旨在觀察LNZ100改善中國老視人群近視力並確證其療效與安全性。 研究結果顯示，LNZ100達到了主要終點和關鍵次要終點，最佳遠矯正下的近視力 （BCDVA）有三行或更佳的顯著改善，並保持其最佳遠視力（即視力下降不可超過5個字母）。研究結果還顯示（所有p值均小於0.0001）：

快速起效：分別有84%和69%的受試者在用藥後30分鐘即獲得兩行及三行字母或更佳的近視力改善。

用藥後3小時：分別有88%和74%的受試者獲得兩行及三行字母或更佳的近視力改善，並保持其最佳遠視力（即下降不可超過5個字母）。

藥效持久：分別有61%和30%的受試者在用藥後10 小時仍保持兩行及三行字母或更佳的近視力改善。

LNZ100的耐受性良好，在試驗中未發現與治療相關的嚴重不良事件。 關於LNZ100

LNZ100由LENZ Therapeutics（Nasdaq：LENZ）開發，於2025年7月獲得美國FDA批准上市，商品名為VIZZ。箕星藥業於2022年4月獲得在大中華區開發和商業化的獨家權益。

LNZ100的配方中含有一種瞳孔收縮劑——醋克利定，其設計目的是在不影響遠距離視力的情況下實現最佳瞳孔直徑，而遠距離視力是其他瞳孔縮小劑的一個主要局限。瞳孔收縮劑是一種能使瞳孔收縮或瞳孔縮小的化合物，它能產生針孔效應，使近處物體射入的光線更好地聚焦到視網膜上。研究表明，瞳孔直徑小於兩毫米（2 mm）是治療老花眼的最佳瞳孔直徑，可使近距離視力得到有臨床意義的改善。 與毛果芸香鹼和卡巴膽鹼等其他瞳孔縮小劑不同，醋克利定的作用機制是瞳孔選擇性的，這意味著它可以激活虹膜括約肌，使瞳孔縮小到直徑 2 毫米以下，而不會過度刺激睫狀肌，導致近視偏移和遠視力受損。因此，醋克利定不需要任何剩餘的調節來改善近距離視力，從而擴大了其對晶狀體失去調節能力的老年老花眼的益處。因此，我們預計，正如迄今為止的臨床研究所證實的那樣，即使使用者的年齡從 40 多歲到 70 多歲，而且屈光不正的範圍很廣，他們也能從治療中獲益。



關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並嚴格按照國家藥品監督管理局（NMPA）和歐洲藥品管理局（EMA）的GMP要求建設。



公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。



關於箕星藥業

箕星藥業是一家致力為全球心血管代謝疾病患者開發創新療法的臨床階段的生物製藥公司。公司在甄別、引進和開發針對已驗證靶點及明確作用機制（MoA）的優質臨床候選藥物方面具備豐富經驗和卓越往績。箕星藥業多元化的臨床階段產品管線有望重新定義治療標準，解決當下多種心血管代謝疾病療法的關鍵局限性。公司正在開發覆蓋心血管代謝疾病領域的精選小分子化合物，核心產品包括處於臨床開發階段的治療肥胖及超重、2型糖尿病患者的口服小分子GLP-1受體激動劑CX11、治療急性缺血性腦卒中（AIS）患者的具有抗炎特性的新型溶栓藥物JX10、以及處於臨床前開發階段的口服小分子胰澱素受體激動劑CX12。箕星藥業還有針對已驗證肥胖靶點的其他小分子項目處於開發階段。

更多信息，請訪問www.corxelbio.com和「箕星藥業」微信公眾號。



前瞻性聲明

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發佈日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。