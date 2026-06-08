BLACKYAK舉辦「2026喜馬拉雅氣候憲章：南池峰會」，推動全球氣候行動

聚焦喜馬拉雅地區氣候危機，呼籲國際社會加強協作、共同行動

峰會在有「珠穆朗瑪峰門戶」之稱的尼泊爾南池巴札（Namche Bazaar）舉行，彰顯深入氣候危機第一線、將共識轉化為行動的決心

同步發布永續發展報告，系統呈現品牌在倡導負責任戶外文化、開發永續產品等方面的實踐 尼泊爾南池巴札2026年6月8日 /美通社/ -- 與喜馬拉雅山脈淵源深厚的全球戶外品牌BLACKYAK，近日在尼泊爾南池巴札舉辦專題峰會。南池巴札被廣泛視為珠穆朗瑪峰門戶，也是許多夏爾巴人的家園。本次峰會旨在提升外界對喜馬拉雅地區日益嚴峻氣候危機的關注，並探討保護山地環境、推動永續發展的切實路徑。

6月8日，姜泰善會長領導的BYN BLACKYAK集團宣布，BLACKYAK已於當地時間6月1日在尼泊爾南池巴札舉辦「2026喜馬拉雅氣候憲章：南池峰會」。本次活動由BLACKYAK攜手Sagarmatha Pollution Control Committee（珠峰污染控制委員會）、Nepal Mountaineering Association（尼泊爾登山協會）以及Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality（昆布帕桑拉姆鄉村市政府）共同主辦。 「喜馬拉雅氣候憲章」由BLACKYAK於2025年在加德滿都發起，是全球首個以山地為核心議題的氣候行動倡議。該倡議認為，喜馬拉雅山脈不僅是登山目的地，更是全球氣候危機的前沿地帶，也是需要國際社會共同守護的自然遺產。倡議旨在凝聚全球合力，推動保護山地生態系統的具體行動。

當前，全球暖化正持續加劇喜馬拉雅地區的生態壓力，降雪減少、農地洪澇以及登山活動遺留垃圾等問題日益突出，山地保育已刻不容緩。為應對這些挑戰，BLACKYAK於去年發起「喜馬拉雅氣候憲章」，提出多項核心承諾，包括呼籲全球氣候行動、開展喜馬拉雅清潔行動、強化科技與社區合作、確保環境資訊透明揭露、放大氣候危機第一線的聲音，以及深化全球合作與團結。參與企業與機構亦作為共同簽署方加入倡議。 今年峰會重申了「喜馬拉雅氣候憲章」的核心價值與現實意義，並圍繞如何將倡議原則落實為具體實踐展開深入交流。活動地點由加德滿都移至海拔3440公尺的南池巴札，進一步體現了與會各方直面氣候危機現場、推動共識轉化為行動的堅定態度。

BLACKYAK計畫自明年起推出一系列行動導向專案，重點圍繞喜馬拉雅地區環境清潔與生態復原展開，推動倡議從「宣言」邁向「實踐」。為支持相關專案，公司將進一步深化與當地組織及社區的合作，持續推進更直接、更永續的喜馬拉雅生態保護工作。 BLACKYAK會長姜泰善表示：「2024年，塔梅村（Thame）因冰川湖潰決洪水遭受嚴重破壞，這清楚表明，喜馬拉雅地區的氣候危機已經威脅到當地居民的生命安全。我們不能再把喜馬拉雅氣候危機視為遙遠的問題，而應將其看作需要全人類共同思考、共同應對的挑戰。」