Bitmine Immersion Technologies 宣佈增額 A 系列永續優先股招股定價

康涅狄格州諾沃克2026年6月8日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)（「公司」）今日發佈了增額招股（「招股」）的定價。招股根據經修訂的 1933 年《證券法》(Securities Act) (「證券法」) 登記，於 2026 年 6 月 4 日推出 3,500,000 股 9.50% 的 A 系列永續優先股 (「A 系列優先股」)，每股公開招股價為 80.00 美元。 這反映此前公佈的 3,000,000 股 A 系列優先股招股規模獲得擴大。 A 系列優先股的發行及銷售預計在 2026 年 6 月 10 日完成結算，並須符合一般的交割條件。 公司估計，在扣除包銷折扣、佣金及公司預計的招股開支後，從招股中獲得的所得款項淨額約為 2.738 億美元。 公司計劃將招股所得款項淨額用於一般企業用途，當中可能包括：收購更多以太幣 (ETH) 及其他數碼資產；透過 MAVAN 等方式擴展公司的質押和驗證者基礎設施；補充營運資金；進行與以太坊 (Ethereum) 生態系統及更廣泛數碼資產應用相符的策略投資；以及／或根據股份回購計劃回購公司的普通股。

A 系列優先股將按設定金額（即每股 A 系列優先股 100 美元）以固定年利率 9.50% 累積累計股息，無論股息是否已宣派或是否有合法資金可供支付亦然（「設定金額」）。 A 系列優先股的定期股息，將在公司董事局宣派後，從合法可用於支付的資金中每週期末支付；惟公司日後可全權酌情決定更頻繁地支付定期股息。 已宣派的 A 系列優先股定期股息將僅以現金支付。 如果 A 系列優先股的任何累計定期股息未能在適用的定期股息支付日支付，則該筆未付定期股息將產生額外定期股息（「複合股息」），並按複合股息率每週以複利計算。 公司可靈活選擇將定期股息的支付頻率提高至多於每週一次；如果公司作此選擇，每個定期股息期間的額外股息率增幅將按比例調低，以反映該較短的定期股息期間，從而使每年額外股息率的累計總增幅上限為 260 個基點。

適用於任何在定期股息支付日到期而仍未支付定期股息的複合股息率，起初為年利率 9.50% 再加 5 個基點（按每週定期股息期間計算）；惟須注意，直至該筆定期股息及隨之衍生的複合股息全數付清之前，該複合股息率將於其後每個定期股息期間，再按每年 5 個基點遞增（按每週定期股息期間計算），最終年股息率上限為 15%。 公司有權自行選擇，隨時或不時以現金贖回全部或部分 A 系列優先股，贖回價格如下：(i) 從原始發行日期起至原始發行日期後十八 (18) 個月，贖回價格為每股設定金額的 110%；(ii) 從原始發行日期後十八 (18) 個月至三 (3) 年，贖回價格為每股設定金額的 105%；(iii) 在原始發行日期後三 (3) 年之後，贖回價格為每股設定金額的 100%；上述每種情況均另加截至贖回日期（但不包括該日）為止的累計及未付股息。

此外，倘所有當時尚未贖回的 A 系列優先股總數，少於是次招股及任何未來招股中原始發行 A 系列優先股總數的 25%，公司將有權贖回全部（而非僅部分）A 系列優先股。 如果發生某些稅務事件，公司亦有權贖回全部（而非僅部分）A 系列優先股。 因行使清購權或發生稅務事件而贖回的任何 A 系列優先股，其贖回價格為一筆現金金額，相等於截至公司發出相關贖回通知日前一個營業日為止，待贖回的 A 系列優先股之清盤優先權，再加上截至贖回日（但不包括該日）的累計及未付定期股息。

若然發生構成規管 A 系列優先股的指定證書中所定義的「基本變化」事件，A 系列優先股的持有人將有權要求公司以現金回購價格，回購其所持有的部分或全部 A 系列優先股股份；該回購價格相等於待回購的 A 系列優先股的設定金額，再加上截至基本變化回購日（但不包括該日）的累計及未付定期股息（如有）。 A 系列優先股的清盤優先權最初為每股 100 美元。 在初始發行日期後的每個營業日收市後即時生效（如適用，在需要透過發行 A 系列優先股來結算任何出售交易的營業日當天，從該營業日內第一筆此類出售交易的精確時間起，直至該營業日收市為止），每股 A 系列優先股的清盤優先權將調整為以下各項中的最高者：(i) 每股 A 系列優先股的設定金額；(ii) 就任何營業日而言，若公司在該營業日或該營業日前十 (10) 個交易日內的任何營業日，曾執行任何需要透過發行 A 系列優先股來結算的出售交易，則金額等於該營業日前一個交易日的每股 A 系列優先股最後申報出售價格；以及 (iii) 該營業日前連續十 (10) 個交易日的每個交易日，其每股 A 系列優先股最後申報出售價格的算術平均值；惟如適用，(iii) 所指的十 (10) 個交易日將改為自初始發行日期（包括該日）起至該營業日（不包括該日）止期間內已過去的較少交易日天數。 然而，清盤優先權不得調整至少於每股 100 美元。

公司已申請將 A 系列優先股以「BMNP」為代碼在紐約證券交易所 (The New York Stock Exchange) 上市。 倘上市申請獲批，公司預期交易將於 A 系列優先股首次發行日期後 30 天內開始。 Moelis & Company 及 Cantor 擔任是次招股的聯席主賬簿管理方。 是次招股依據一份於 2025 年 7 月 9 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的 S-3 表格有效貨架登記聲明（檔案編號 333-288579）（「登記聲明」）進行。 是次招股只會透過招股章程補充文件以及登記聲明中所附的招股章程進行。 初步招股章程補充文件及隨附招股章程的電子版本，可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。 此外，可透過聯絡以下機構索取初步招股章程補充文件及隨附招股章程的副本：Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022，電話：1-800-539-9413；Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022，電話：1-212-938-5000，或電郵至：[email protected]。

本新聞稿並不構成在任何州份或其他司法管轄區買賣或招攬購買本新聞稿所述任何證券的要約，亦不會在該等州份或司法管轄區進行任何該等證券的買賣，如果根據該州份或司法管轄區的證券法，在辦理登記或取得資格之前進行此類要約、買賣或招攬行為將屬違法。

關於 Bitmine Immersion Technologies Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」 (Alchemy of 5%) 指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為公司資產打造的專屬質押基礎設施。 前瞻性聲明 本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本新聞稿中，關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及任何其他有關非歷史事實的陳述，皆有可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》(The Private Securities Litigation Reform Act) 所定義的「前瞻性陳述」。 「預期」、「相信」、「持續」、「可能」、「估計」、「預料」、「打算」、「也許」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預計」、「應該」、「目標」、「將會」、「將要」等詞語及類似表述，旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述均包含該等識別詞語。 此等陳述包括但不限於有關招股規模和時間、招股所得款項的預期用途、所發售證券的條款、股息支付情況，以及 A 系列優先股預計在 NYSE 上市的陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括：公司跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；公司為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務融資的能力；公司業務的競爭環境；影響公司普通股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及 SEC 相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際結果以及未來表現和結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出公司的控制範圍，包括公司於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 公司向 SEC 提交的文件副本，可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 本新聞稿中所載的任何前瞻性陳述，僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，除法律規定外，公司明確表示概不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。