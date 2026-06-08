新加坡國際水資源週 (SIWW) Water Expo 開放業界訪客登記，展示全球創新方案，共建具韌性的水資源未來

SIWW2026 Water Expo 匯聚接近 450 家參展商，連繫全球技術供應商與東盟項目業主及買家，推動適用於水務、能源及城市基建系統的可規模化應用方案

新加坡 - 2026年6月8日 - 第 11 屆 Singapore International Water Week（新加坡國際水資源週，SIWW）Water Expo 現已開放業界訪客登記，展會將於 2026 年 6 月 16 日至 18 日假新加坡金沙會展中心舉行。



與IFAT攜手合作，SIWW2026 Water Expo 將匯聚全球水務產業的重要持份者、領先技術供應商及創新解決方案開發機構，全面推動採購對接、策略合作與創新交流，進一步深化全球水務領域的協同發展與合作機遇。作為 SIWW2026（2026年6月15日至18日）的核心旗艦活動之一，Water Expo 將進一步鞏固新加坡作為全球水務界重要交流樞紐與國際合作平台的戰略地位。



SIWW2026 Water Expo 將匯聚接近 450 家參展商，以及來自逾 65 個國家及地區的業界訪客，展示逾 2,200 項創新方案與技術，涵蓋水務管理、循環再用、水處理及海水化淡、能源回收，以及數碼化及人工智能方案。



業界訪客現可於以下網址登記：https://www.gevme.com/siww2026-water-expo



在東南亞各地，快速城市化及工業增長正加劇市場對可靠、高質素及高效水務基建的需求，同時亦需要可支援先進製造、數據驅動行業及大型冷卻應用等高耗能領域的綜合系統。



SIWW2026 Water Expo 凸顯水資源作為亞洲經濟增長及基建發展關鍵推動力的角色，促進區內水務、能源及數碼系統融合。展會亦更加著重推動人工智能驅動的基建、高耗能行業，以及東盟區內跨境水務投資與合作，使其既是方案展示平台，亦是連繫技術供應商、項目業主及資本的平台，加快方案在區內部署。



參與情況及業界代表性



SIWW2026 Water Expo 將匯聚一批參展商，其方案直接回應東南亞三大關鍵範疇最迫切的水務挑戰：市政水務系統、海岸及防洪韌性，以及工業水務管理。相關範疇包括先進水處理及海水化淡、防洪減災及海岸保護，以及支援數據中心冷卻、工業製程及資源回收等高耗能營運的人工智能應用及數碼方案。



展會匯聚來自世界各地的參展商，國際參與比例超過 52%，反映其全球規模與多元性。展會匯聚多家領先技術供應商及方案開發商，包括 Autodesk、CPG Consultants、Georg Fischer、GHD、Hach、Ingersoll Rand、Jacobs、Keppel、Meiden、Nijhuis Saur Industries、RSK、Sulzer、Toray 及 Xylem，並將帶來逾 80 項產品發佈及重要公布。



當中包括以超聲波為基礎的創新技術，旨在毋須使用化學品或焚化的情況下分解廢水中的 PFAS 污染物；亦包括供工業用途的先進雨水收集及處理系統，以及為半導體行業等超純水應用而設計的新一代 UV 系統。這一系列創新突顯水務技術如何在區內部署，以提升效率、加強韌性，並支持可持續基建發展。



此外，SIWW2026 Water Expo 設有專屬 Startup Zone，展示新興創新企業如何推動數碼水務系統、人工智能應用技術、先進處理、資源回收及環境智能發展。在 Digitalisation & AI Pavilion 等平台支持下，該專區讓參與者可同時直接接觸新一代方案供應商及成熟業界企業。



SIWW2026 Water Expo 預計將匯聚全球水務生態圈的廣泛代表，集合來自政府、業界及基建發展領域的高層持份者。參與群體涵蓋主要持份者，包括監管機構及公用事業機構、政府機構、工程、採購及建造（統稱 EPC）公司，以及國際貿易及投資機構。



出席代表涵蓋來自國家及城市層面水務機構的持份者，例如 PUB（新加坡）、馬來西亞 National Water Services Commission (SPAN)、Maynilad Water Services、Melbourne Water Corporation 及 Air Selangor；另有 AECOM、AtkinsRéalis、Jacobs 及 Arup 等全球工程及基建公司。世界銀行集團 (World Bank Group) 及國際金融公司 (IFC) 等發展與融資機構，以及區域商會及貿易機構，進一步強化 SIWW Water Expo 在亞洲水務界連繫政策、資本及項目交付方面的角色。



SIWW2026 Water Expo 活動內容



SIWW2026 Water Expo 將呈獻精心策劃的活動陣容，旨在促進知識交流、對話及商務互動。當中包括綜合展示及平台，例如重新規劃的主題專區，以及來自歐洲、亞洲及美洲主要水務市場的國際參與進一步擴大。這些平台為買家、項目業主及方案供應商提供機會，就新興技術、市場趨勢及實際應用進行交流及對接。



活動內容圍繞多個主要內容平台展開，包括 Main Stage 1、Main Stage 2 及 Technology Forum。Main Stage 1 將聚焦城市水安全、韌性、融資及海岸保護，重點展示城市如何在基建規劃及氣候適應方面採用更具預測性、數據驅動的方法。Main Stage 2 將探討東南亞各地水務領域的機遇與挑戰，包括水資源管理、可負擔性、分散式系統，以及水資源在支援工業及能源系統方面的角色。Technology Forum 將展示水務與科技交匯領域的實際案例研究，包括人工智能驅動的基建、智慧水務系統、以物聯網為基礎的監測及風險建模，以提升營運效率及韌性。



業界訪客登記現已開放，鼓勵業界專業人士及早預留免費入場證。請於此預留入場證：https://www.gevme.com/siww2026-water-expo



符合資格的東盟買家亦可申請 Hosted Buyer Programme，該計劃提供精心安排的商務配對機會，並提供更多接觸參展商及合作夥伴的機會：https://www.siww.com.sg/water-expo/whats-on/hosted-buyer-programme



如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.siww.com.sg/water-expo



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