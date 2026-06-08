晶澳品牌煥新：以「一個晶澳」構建光儲智生態，賦能全球千行百業

上海2026年6月5日 /美通社/ -- 6月2日，「JAx2026」晶澳品牌煥新發佈會暨生態合作夥伴大會在上海舉行。本次活動發佈了全新的品牌定位和煥新計劃，展示晶澳在太陽能、儲能解決方案和智慧能源三大核心業務板塊的創新成果，勾勒人工智能數據中心領域戰略藍圖。這些元素共同呈現了一個完整的「綠色能源生態系統」合作藍圖，彰顯了公司在全球範圍內推動低碳轉型和高質量發展的決心。
在本次大會上，晶澳正式推出了統一的「一個晶澳」品牌架構。作為主品牌，晶澳旗下擁有JA SOLAR（光伏）、JA ESS（儲能）、JA GREEN（智慧能源）、JA CAPITAL（資本）四大業務子品牌，構成閉環系統支撐綠色能源生態系統核心優勢。JAx作為晶澳全球溝通平台，連接技術發佈、生態合作與行業洞察，向全球展示該生態系統綜合能力。
綠色能源早已超越其作為單純能源供應的角色，已成為賦能跨行業發展的核心基石。基於這一洞察，晶澳將自身定位為「全球可靠的綠色能源夥伴」， 品牌承諾是「以綠色能源創造未來（Reliable Power for the Journey Ahead）」。
晶澳品牌與營銷中心總裁劉爍表示：「全球能源轉型正從電價競爭轉向與具體場景深度融合的價值驅動階段。憑借21年的太陽能專業經驗以及『開發太陽能，造福全人類』的使命，晶澳將深化綠色能源生態系統，讓綠色能源變得穩定、便捷且可負擔，惠及各行各業，並與全球合作夥伴共同推進這一轉型。」
從「出口產品」到「構建全球能力」，從「中國品牌走出去」到「真正的全球品牌」，晶澳將利用生態系統協同效應提供綜合綠色能源解決方案，攜手合作夥伴共同開發技術和拓展市場。通過可靠的產品、定制化的系統解決方案、全球專業服務以及持久的長期價值，晶澳正在賦能全球各行業，共同構建更穩定、綠色、可持續的能源未來。
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SOURCE JA