晶澳品牌煥新：以「一個晶澳」構建光儲智生態，賦能全球千行百業

上海2026年6月5日 /美通社/ -- 6月2日，「JAx2026」晶澳品牌煥新發佈會暨生態合作夥伴大會在上海舉行。本次活動發佈了全新的品牌定位和煥新計劃，展示晶澳在太陽能、儲能解決方案和智慧能源三大核心業務板塊的創新成果，勾勒人工智能數據中心領域戰略藍圖。這些元素共同呈現了一個完整的「綠色能源生態系統」合作藍圖，彰顯了公司在全球範圍內推動低碳轉型和高質量發展的決心。

在本次大會上，晶澳正式推出了統一的「一個晶澳」品牌架構。作為主品牌，晶澳旗下擁有JA SOLAR（光伏）、JA ESS（儲能）、JA GREEN（智慧能源）、JA CAPITAL（資本）四大業務子品牌，構成閉環系統支撐綠色能源生態系統核心優勢。JAx作為晶澳全球溝通平台，連接技術發佈、生態合作與行業洞察，向全球展示該生態系統綜合能力。