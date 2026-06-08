技嘉以 AI 技術提升畫質表現與 OLED 面板保護，重塑電競螢幕顯示體驗

臺北2026年6月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技持續推動電競顯示技術創新。隨著電競螢幕發展逐漸超越傳統面板規格競賽，全新 AORUS ELITE 系列導入 AI 驅動的畫質調校與自動 OLED 保護技術，同時進一步擴展技嘉廣受好評的戰術功能，為玩家與創作者帶來更加智慧、穩定且可靠的顯示體驗。

智慧畫質調校技術

全新 AORUS ELITE 系列的核心之一為技嘉獨家的智慧畫質調校技術，透過 AI 演算法針對不同內容情境進行即時畫質優化。AI Picture Mode 可依據不同 SDR 內容與使用情境，自動調整顯示設定，減少頻繁切換模式的次數，帶來更直覺的觀看體驗。