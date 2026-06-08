第34屆Eye Level兒童文學創作大獎開啟全球作品徵集

該賽事已連續舉辦34屆，是韓國極具權威性的老牌賽事之一。大賽旨在引導少兒發揮想像力、錘煉文學才能，圍繞人工智能、環境可持續發展等全球性議題展開創作，為全球學子提供了施展創作才華的平台。

韓國首爾2026年6月8日 /美通社/ -- Daekyo Culture Foundation與World Youth Culture Foundation聯合宣佈，第34屆Eye Level兒童文學創作大獎–國際大獎單元正式啟動作品徵集。本屆賽事獲得了韓國教育部、文化體育觀光部及外交部的支持。

賽事分為兩大組別：

圖文創作組（個人/團體均可參賽）：參賽選手需在2017年1月1日或以後出生；選題二選一：《我想要AI機器人為我做什麼》和《攜手守護地球》。

創意寫作組（僅限個人參賽）：參賽選手需在2010年1月1日或以後出生；選題三選一：《AI能否成為我的好朋友》、《AI改變我的日常生活》和《攜手全球小夥伴，共護地球家園》。

個人獎–圖文創作組：

特等獎1名：獎金500美元；金獎2名：每人300美元；銀獎3名：每人100美元

個人獎–創意寫作組：