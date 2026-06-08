頭對頭：埃諾格魯肽體重降幅顯著優於司美格魯肽35%

新奧爾良2026年6月8日 /美通社/ -- 杭州先為達生物科技股份有限公司（以下簡稱「先為達生物」），一家處於商業化階段、專注於發現和開發治療代謝性疾病創新療法的生物醫藥公司，今天宣佈，全球首個獲批的cAMP偏向型GLP-1受體激動劑埃諾格魯肽與司美格魯肽的頭對頭研究（SLIMMER-UP-SWITCH）關鍵數據，在2026年美國糖尿病協會（ADA）科學年會上作為「最新突破（Late Breaking）」正式公佈。研究期中分析數據顯示，埃諾格魯肽在減重療效上顯著優於司美格魯肽，20周體重降幅較司美格魯肽提高35%，腰圍降幅提高20%，實現體重減輕≥10%的患者比例接近於司美格魯肽的2倍[1]。

北京大學人民醫院內分泌科主任紀立農教授認為，該研究首次以直接臨床證據驗證了cAMP偏向型GLP-1受體激動劑這一創新機制的臨床優勢，通過優化GLP-1受體的信號傳導，能夠獲得優於傳統GLP-1受體激動劑的臨床獲益，為體重管理領域提供了高質量的循證醫學證據。 20周減重優勢明確：平均體重降幅較司美格魯肽提升35%，≥10%減重應答率近2倍 本次研究在國內17家研究中心共納入了163名成年肥胖患者（體重指數BMI≥30kg/m2），參與者按1:1隨機分組接受同等劑量（2.4mg）的埃諾格魯肽或司美格魯肽每週一次皮下注射1。

研究數據顯示：治療20周時，埃諾格魯肽組和司美格魯肽組參與者體重較基線平均降幅分別為12.8%和9.5%（P<0.0001）。體重降幅≥5%的參與者比例，埃諾格魯肽組為99%，司美格魯肽組86%（P＜0.01）。體重降幅≥10%的參與者比例，埃諾格魯肽組為74%，司美格魯肽組40%（P＜0.001）。 圍度獲益亮眼，腰圍降幅相對司美格魯肽提升20% 除強效減重外，埃諾格魯肽組在身體圍度改善方面同樣優勢顯著。研究數據顯示，治療20周時，埃諾格魯肽組和司美格魯肽組腰圍較基線平均下降分別為10.5cm和8.7cm（P<0.05），埃諾格魯肽組腰圍降幅較司美格魯肽組提升20%，臂圍、頸圍等多項圍度指標改善幅度均優於司美格魯肽1。 紀立農教授指出：中心性肥胖以腹部脂肪堆積為特徵，不僅影響體態，亦是2型糖尿病、代謝綜合征及心血管疾病的重要危險因素。埃諾格魯肽在有效降低體重的同時，可顯著改善中心性肥胖與局部脂肪堆積，在優化體型的基礎上，也降低了相關代謝疾病風險。

諾獎級研究轉化，偏向型機制實現療效與安全性兼顧 由於傳統GLP-1受體激動劑多採用「全通路激活」模式，在激活減重信號通路的同時，也往往會激活與胃腸道不良反應及受體脫敏相關的信號通路，導致強效減重與良好耐受性難以兼顧。 依托諾貝爾獎獲獎研究成果3，埃諾格魯肽通過優化GLP-1受體信號傳導有效破解了傳統減重治療中療效與耐受性難以兼顧的行業難題，其安全性也在本次頭對頭研究數據中得到驗證。與以往SLIMMER研究結果一致，埃諾格魯肽胃腸道安全性良好1-2。

先為達生物創始人、首席執行官潘海博士表示：「很榮幸在全球代謝領域頂級的ADA 年會上發佈此項重磅成果。更好的減重治療方案，不一定來自靶點的簡單疊加，而在於對關鍵生物學機制的精準調控。本次埃諾格魯肽頭對頭研究為此提供了直接臨床證據，是偏向型機制從前沿科學邁向臨床應用的重要里程碑。從諾獎級基礎研究到惠及患者的臨床產品，我們將堅守科學轉化的初心，讓更多前沿科學成果真正落地為患者的健康福祉。」 輝瑞全球高級副總裁、中國區總裁Jean-Christophe Pointeau表示：「我們很高興看到埃諾格魯肽在這一頭對頭研究中取得的令人矚目的臨床數據。該數據展現了新一代偏向型 GLP-1 在體重管理與代謝治療領域的突破性潛力。作為埃諾格魯肽商業化進程的主導方，輝瑞將充分發揮在中國市場積累的深厚經驗和資源優勢，加速推動這一創新療法落地，讓前沿科學真正惠及每一位需要的中國患者。」

關於SLIMMER-UP-SWITCH頭對頭研究1 SLIMMER-UP-SWITCH是一項多中心、隨機、開放標籤Ⅱ期臨床試驗，在中國17家研究中心共納入163名肥胖成人患者（體重指數BMI≥30kg/m2），參與者按1:1隨機分組接受埃諾格魯肽或司美格魯肽每週一次皮下注射，治療週期60周，並於第20周開展預設期中分析。該研究的期中分析數據已入選2026年美國糖尿病協會（ADA）科學年會Late Breaking摘要類別並進行壁報展示。 關於SLIMMER研究2 SLIMMER 研究是一項納入了664名中國成年超重或肥胖受試者的大型Ⅲ期臨床研究。在SLIMMER 研究中，埃諾格魯肽展現出具有臨床意義的療效。治療 48 周後，最高劑量組（2.4 mg）受試者的平均體重下降達15.4%，其中92.8%的受試者實現了5%以上的體重減輕。研究同時觀察到腰圍顯著下降（平均減少12.8cm），基線合併脂肪肝的受試者肝臟脂肪含量平均降低53.1%，血壓、血脂和血糖等多項代謝指標均得到明顯改善；此外，尿酸水平平均下降 54.3μmol/L。研究中，因不良事件導致的治療中斷率為2%，因胃腸道不良事件導致治療中斷的比例為0.6%。