Sheer Reprime煥光活髮邁向8週年，投資近千萬美髮新技術，擴充進駐中環黃金地段

Sheer Reprime煥光活髮引入FDA及歐盟MDR認證活髮科技

香港 - 2026年6月8日 - 活髮專家Sheer Reprime在香港邁向8週年，今年正式擴充並進駐中環具備傳奇色彩的威靈頓街（Wellington Street）。在這條匯聚頂級「富豪飯堂」的黃金街道，品牌投資近千萬元，設立全新尊貴高科技活髮中心。Sheer Reprime全新選址威靈頓街，這條文化與財富交匯的黃金地帶，是政商界領袖與名媛明星出入的重地建設全新旗艦活髮中心，為對生活品質有極高要求的精英，提供頂尖的美髮和頭皮理療空間。



領先美髮頭皮理療品牌Sheer Reprime邁向8週年，正式擴充並進駐中環黃金地段威靈頓街

Sheer Reprime投資近千萬擴充和購買的新儀器，包括獲得美國FDA，歐盟MEDICAL CE，與及歐盟MDR認證的儀器和技術。呈獻最新的科技包括：高功率SLD激光生髮，Winback Tecar Therapy內生熱，Plasonic等離子導入，500kHZ黃金頻率細胞活化修復，Exosome外泌體等等。標誌著高端活髮科技，從「深度頭皮清潔」正式跨越至「細胞活化重塑」，以精準光學和熱頻重組秀髮的生命藍圖。



正視現代男女脫髮年輕化趨勢 Sheer Reprime千萬投資引進綜合式光學理療



「Sheer Reprime邁向8週年，正式擴充並進駐中環黃金地段，見證香港的活髮生髮市場正在擴展，市場正需求具備科學根據的方案。過去幾年我們留意到頭皮和脫髮問題有年輕化跡象，Sheer Reprime煥光活髮是建立在毛囊生物學（Follicle Biology）與生物光學（Biophotonics）的高科技頭髮和頭皮護理方案。接近全層的全新美療中心和高科技儀器組合，能夠為追求改善頭皮微環境、毛囊生物學及光療服務的用家，提供一個超越傳統的高品質場地。



根據針對100位都會男女進行的內部臨床數據統計，在接受 12 週激光活髮療程後，平均髮絲粗壯度提升 22%，毛囊活躍密度增加 18%。」Sheer Reprime品牌發言人指出。



Sheer Reprime威靈頓街旗艦中心揭幕



香港的威靈頓街別具優勢，Sheer Reprime煥光活髮旗艦中心位於威靈頓街50號華威大廈，入口方便位於名牌食店旁邊。方便中上環上班精英利用中午或下班時間，進行諮詢及療程。全新中心獨立包廂，確保用間可以獲得極高私隱，全面保障用家私隱。另外頂尖技術匯聚業內資深團隊，由專業頭皮檢測、專業能量儀器療程，到後續護理，提供六星級體驗。



不同於市面上單一科技的頭皮護理，Sheer Reprime煥光活髮屬於綜合式療程Connotation Therapy，徹底顛覆了傳統護髮只著重深層清潔去油的侷限。透過多技術維度，實現髮絲蛻變。全新核心科技包含：FDA認證無創激光生髮 (SLD Precision LLLT Modulation)： 生物激光精準穿透頭皮表層達 3-5mm，直接用於毛囊底部。ATP無痛激活處於休眠期的毛囊母細胞，激活細胞線粒體中的細胞色素c氧化酶，加速 ATP（三磷酸腺苷）合成。顯著縮短毛囊的休止期，誘導其快速進入「生長期」。Winback Tecar Therapy熱效應，為頭肩頸及毛囊提供充足的氧氣與營養供應，同時排出阻礙毛囊生長的代謝廢物及 DHT。顯著提升髮絲的密度、強韌度與自然光澤。Exosome活髮精萃，有效修復受損毛囊DNA，強化髮芯。



中環威靈頓街旗艦中心的盛大揭幕，活髮正式邁入「精準科研」的新紀元。全新科技美療空間，將科學實證的再生技術，與極致尊貴體驗完美結合。Sheer Reprime將繼續引領亞太區美髮潮流，幫助改善頭皮和頭髮的健康，展示自信風采。













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