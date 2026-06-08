Bybit推出鏈上新股認購服務IPO Express 首發SpaceX項目

打破IPO認購壁壘 一直以來，熱門IPO的參與渠道受地域、合作券商、配售規則及機構認購熱度等多重因素限制。多數地區的個人投資者往往只能在個股正式上市後入場，錯失新股初始配售與價格發現階段的機會。 借助xStocks的合規代幣化解決方案，海量投資者、流動性和底層資產可一併上鏈。依托Bybit這類全球化平台，全球數百萬投資者得以大規模參與IPO認購。xStocks除代幣化IPO認購服務外，其主流代幣化股票產品也已覆蓋二級市場流通個股。通過xStocks受監管的、不依賴特定區塊鏈且專為鏈上互操作性而構建的框架，持有代幣化上市股票的用戶，還能享受延長交易時段、去中心化金融可組合性與靈活性及加密原生結算等權益。

對於Bybit用戶而言，這是加密貨幣交易所首次支持用戶以IPO發行價認購股票，避開競爭激烈的二級市場。用戶不再受地域限制，也無需辦理傳統證券賬戶及後續賬戶維護手續。符合條件的投資者僅憑現有Bybit賬戶即可參與IPO認購，無需處理繁雜零散的跨境金融流程。 Bybit IPO Express的SpaceX (SPCX) IPO認購時間安排 SpaceX將成為通過Bybit IPO Express框架向合格用戶開放的首個大型IPO項目。對於符合條件的Bybit用戶，具體時間安排如下： 註冊階段（2026年6月7日至6月11日） ：IPO之前，符合條件的用戶可在Bybit IPO Express頁面進行非約束性意向登記，並查閱SpaceX發售詳情。

：IPO之前，符合條件的用戶可在Bybit IPO Express頁面進行非約束性意向登記，並查閱SpaceX發售詳情。 認購階段（2026年6月7日至6月11日）： 符合條件的用戶可在既定IPO發行價區間內提交認購申請，認購資金將被凍結，直至配售完成。

符合條件的用戶可在既定IPO發行價區間內提交認購申請，認購資金將被凍結，直至配售完成。 配售階段（2026年6月11日至6月12日）： SpaceX代幣將發放至Bybit用戶賬戶，分配數量根據認購總量按比例進行計算，未使用的資金將自動退回。

SpaceX代幣將發放至Bybit用戶賬戶，分配數量根據認購總量按比例進行計算，未使用的資金將自動退回。 在Bybit Spot上線（2026年6月12日）：SpaceX代幣化股票正式在Bybit Spot開放交易。

Bybit現貨業務負責人Emily Bao表示：「Bybit始終不斷拓展金融平台的服務範圍。作為全球首批兩家可合規按發行價提供SpaceX代幣化IPO認購服務的中心化交易所之一，這一里程碑也正式開啟了我們發展的全新階段。」 「數十年來，資本市場最優質的投資機會始終被機構及資源豐富的投資者獨佔。如今借助與xStocks的合作，全球各地的Bybit用戶在持有加密貨幣資產的同時，可與機構投資者站在同一起跑線，直接參與美股IPO投資。打造全新金融平台的意義正在於此：融合傳統金融與加密貨幣領域的優勢，打造一體化服務體驗，讓金融機會真正面向所有人開放。」