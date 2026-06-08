科技織夢，真摯溫度同行：PressLogic 迎光影十年 旗下 GirlStyle 女生日常《NextGen Glowing Award 2026》耀目落幕

PressLogic 集團創辦人兼行政總裁 Ryan Cheung 於致辭中回顧了集團的十年全景布局。他指出，PressLogic 自獨家數據分析系統 MediaLens 起步，而 GirlStyle 作為集團首個 Hero Brand，至今足跡已遍及亞太區，在本地社群更擁有逼近 270 萬的龐大追蹤者，整個集團在全球的社交媒體追蹤人數更突破 2,000 萬。 面對 AI 時代的洪流，Ryan 展現了前瞻性的視野與品牌溫度。他指出，過去十年集團透過技術精準捕捉潮流，未來十年則期盼與各位品牌夥伴及創作者攜手創造潮流。他強調，在 AI 內容爆炸的時代，觀眾與消費者的「信任」比以往任何時候都更加珍貴，這亦是集團積極開拓 O2O 線下實體體驗的原因，期望透過真實會面與沉浸式體驗，建構最值得信賴的 User Journey。

數據與感性溫度的平衡：7,300 票築起的「專業閨蜜」信任 本次大獎的評選機制結合了 GirlStyle 記者與編輯團隊的專業評審，以及極具認受性的公眾投票。今年大會更錄得高達 7,300 名不重複讀者參與公眾投票，實證了平台大眾對於美妝產品的龐大需求，以及對 GirlStyle 「專業閨蜜」定位的絕對信任。 PressLogic 聯合創辦人兼內容策略副總裁 Christine Lai 於會上發表了充滿熱誠與感性的分享。她坦言，現今經營社交媒體內容的挑戰與競爭越來越大，但非常感謝公司給予團隊極大的靈活性與資源去不斷「Try and Error」，讓 GirlStyle 成為品牌、創作者以及百萬讀者共同激發靈感火花的平台。

過去一年，平台推出了優化美妝實測內容、建立 GirlStyle VIP 社群分享動人故事，並在內容創作中深度融入 AIGC 元素等創新舉措。面對外界對「科技與美感」平衡的疑惑，Christine 表示： 「我們給 GirlStyle 的定位，是平衡『感性的美』與『數據和科技給予的答案』。這令團隊在持續輸出熱誠（Passion）與創作內容時，精準度得以提升，同時亦能保持最真摯的溫度。」 致敬幕後英雄：閃耀舞台背後的「團隊高光」 盛典尾聲，Christine 特別將舞台的高光時刻歸功於背後默默付出的團隊，展現出極強的團隊凝聚力。她表示，雖然舞台上發言的人往往最受矚目，但她更希望將當天的焦點歸功於所有參與的同事。不論是在活動現場，還是身處辦公室的每一位成員，大家都是帶著滿滿的 Passion 在各自崗位上默默付出。她深情表示，能擁有這支充滿熱忱、並肩作戰的團隊，讓她感到無比自豪。

站在十週年的新起點上，PressLogic 與 《GirlStyle 女生日常》承諾將繼續攜手品牌與創作者，用科技織夢，用感性導航，繼續引領新世代的亞洲美學潮流！ 可按此連結下載高清圖片及按此瀏覽活動網頁了解得獎詳情。 關於 PressLogic | 透過社交媒體、AI 與數據，為品牌創造更大可能 PressLogic 是一家領先的 AI 及數據驅動的廣告科技公司。我們利用 MediaLens 系統進行深度數據分析，並以此為基礎，成功創建及營運多元化的社交媒體品牌，在亞太地區累積超過 2,000 萬名追蹤者。每月內容觸及量突破 5 億次，並持續快速擴展中。我們的媒體品牌橫跨多個生活領域，包括：