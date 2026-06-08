技嘉以創新 AI 驅動技術樹立主機板效能新標竿

台北2026年6月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技持續推進主機板創新技術，為高效能表現樹立產業新標竿。從 Ultra Durable™ 超耐久技術、以效能為核心的 Super Overclocking 超頻技術，到最新 AI 強化的 D5 Bionic Corsa 與 X3D Turbo Mode 2.0，技嘉透過長久累積的技術底蘊持續將挑戰轉化為 AI 運算、遊戲與創作領域效能需求的利基。

隨著 AI 技術快速發展，技嘉進一步整合 AI 驅動效能調校、硬體設計與 BIOS 韌體優化，打造更智慧、高效能且更具適應性的運算平台。其中，X3D Turbo Mode 2.0 為技嘉 AI 關鍵技術的核心之一，專為 AMD Ryzen™ X3D 處理器打造，並結合 AI 動態超頻模型與內建板載晶片，一鍵即可提升系統效能。透過大數據訓練的 AI 動態超頻模型，針對每顆處理器進行最佳化調校；板載晶片則可即時監控系統運作狀態與工作負載，透過軟硬體整合，帶來更智慧、快速且最佳化的效能設定，滿足遊戲、創作與高負載運算需求。