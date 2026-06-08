閃耀阿姆斯特丹 Epay Money20/20 Europe圓滿收官

香港 - 2026年6月8日 - 2026年6月4日，全球頂尖金融科技盛會 Money20/20 Europe 於阿姆斯特丹 RAI 會議展覽中心正式閉幕。



作為全球支付方案的創新推動者，Epay 於是次盛會展示其完善的產品組合及垂直行業解決方案，在國際舞台上留下深刻印象。展會匯聚全球頂尖決策者，Epay 憑藉專業的行業知識及深厚的合規能力，成為場內焦點之一，備受業界關注。





連結金融 共塑未來

關於 Epay

砥礪前行 驅動數碼增長

展會期間，Epay 展台交流氣氛熱烈，來自世界各地的行業領袖及企業代表絡繹到訪，展開諮詢及洽談。在全球貿易版圖持續演變的背景下，歐洲與亞太高增長市場之間的策略協同與雙向流動，成為多家參展企業關注的重點。面對此趨勢，Epay 專業團隊於展會現場為金融科技同業、社交媒體平台、數碼營銷機構及 B2B 貿易企業等不同類型客戶，提供深入且具針對性的諮詢服務。團隊聚焦全球泛娛樂行業付款需求及跨境供應鏈資金流等複雜痛點，重點展示 Epay 在全球收款及付款能力，以及靈活 API 方案方面的核心優勢，協助企業更有效拓展國際市場。此外，Epay 團隊亦與多家當地商業銀行、國際清算機構及來自多國的金融專家展開深入策略對話。展望未來，Epay 將持續拓展及鞏固本地支付網絡，憑藉前瞻性視野，為全球數碼經濟注入動能。帷幕落下，新的旅程才剛剛開始。對 Epay 而言，是次國際之行的結束，正是開啟全球增長新篇章的起點。站在全球數碼經濟發展的前沿，Epay 一直秉持「安全為本、創新驅動」的理念，持續打造合規、穩健且堅實的金融科技基礎設施。展望未來，Epay 將繼續打破地域與金融邊界，與全球具遠見的夥伴攜手同行，建構更具前瞻性的生態系統，全面護航跨境企業的全球化佈局與長遠發展。承接過往里程碑，展望未來旅程，期待與您在下一站上海 ChinaJoy 再會。