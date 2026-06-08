達美航空香港－洛杉磯每日直航航線正式啟航

航班由空中巴士A350執飛 為旅客提供升級尊尚飛行體驗 經洛杉磯國際機場連接逾30個航點 提供一站式便捷轉機服務 香港2026年6月8日 /美通社/ -- 達美航空（Delta Air Lines）今日宣佈，其香港直飛洛杉磯的每日航線正式啟航。新航線標誌著達美重返香港市場，並再次將這一亞洲重要樞紐連接至其美國西岸核心樞紐。 達美航空首班DL89 航班於當地時間6月6日晚上11時05分由洛杉磯國際機場起飛，並於今晨5時05分抵達香港。航班抵港後，香港國際機場以航空界最高禮儀「水門禮」迎接，為新航線首航揭開序幕。隨後，達美航空、美國駐港澳總領事館、香港國際機場及洛杉磯會議及旅遊局的代表於離境閘口一同主持剪綵儀式，並歡送啟程離港的DL88 航班。DL88航班於今早9時25分出發前往洛杉磯，每位乘客均獲贈精美禮品。

達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示：「是次新增的直航服務標誌著達美航空在亞太區的重要里程碑，彰顯公司致力拓展航線網絡及推動可持續增長，以滿足客戶不斷演變的需求。達美衷心感謝香港合作夥伴與客戶的支持，亦很高興能為旅客提供更優質的尊尚旅程體驗。」 香港直飛洛杉磯的每日航線於洛杉磯國際機場連接逾30個航點，為旅客提供便捷的一站式轉機選擇。航班將由達美空中巴士 A350-900 執飛，機上設有四個座艙產品，包括達美至臻商務艙套間、達美尊尚經濟艙、達美優悅經濟艙及達美經濟艙。其中，達美至臻商務艙配備帶滑門、可全平躺的獨立座位，並提供高級床品，以及由主廚設計的時令四道菜美饌；達美尊尚經濟艙則提供加寬座椅、加大椅背傾斜角度，並配備升級版機上用品，為旅客帶來更寬敞舒適的飛行體驗。

選乘達美至臻商務艙的旅客，可享用位於洛杉磯國際機場的全新「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」。貴賓室可容納約200人，設計靈感源自南加州的自然景觀與建築美學，配備設有全身按摩椅的身心放鬆空間，並提供由主廚精心設計的輪換菜單及全年開放的壽司吧。商務艙旅客亦可於貴賓室內享用「達美至臻商務艙專屬登機報到」禮賓服務，一站式完成登機手續。 新航線建立了一條關鍵航空貨運走廊，以連接美國與全球最大航空貨運樞紐——香港，進一步鞏固達美貨運（Delta Cargo）的跨太平洋網絡。

作為洛杉磯國際機場中最大的國際航空公司*，達美於高峰期每日營運逾150班航班，直達全球逾50個目的地，是次新增的航線延續達美於洛杉磯的強勁發展動力。 此外，達美投資23億美元推動洛杉磯國際機場的升級改造工程，當中涵蓋建設Delta Sky Way及現代化的第三客運大樓。該客運大樓佔地達120萬平方呎，設有27個登機閘口、一個集中辦理登機手續的大堂、更寬敞的安檢區域，以及屢獲殊榮的「Delta Sky Club達美飛凡貴賓室」。 作為2028洛杉磯奧運暨帕運的創始合作夥伴，以及美國代表隊的官方指定航空，達美深感榮幸能連接香港與洛杉磯，促進兩地跨境旅遊，一同邁向2028年奧運盛會。

達美往返香港（HKG）與洛杉磯（LAX）航班詳情如下** 航班編號 起飛時間 抵達時間 航行日子 啟航日期 DL88 香港時間09時25分 洛杉磯時間07時55分 每日 2026年6月8日 DL89 洛杉磯時間23時05分 香港時間05時05分 每日 2026年6月6日 在此瀏覽及下載更多高解析度圖片。 *根據座位供應量及航班起降次數統計，達美航空為洛杉磯國際機場規模最大的國際航空公司。

**航班時間或因應情況作出調整。 關於達美航空公司 憑藉全體員工熱情周到的服務以及創新能力，達美航空公司（紐交所代碼：DAL）步履不停，致力於令每趟旅程都充滿個性化體驗。 達美航空於全球擁有逾10萬名員工，致力提供業界領先的世界級客戶服務。在高峰期間，每日營運多達5,500班航班，連接六大洲超過300個目的地，服務全球旅客。