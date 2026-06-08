啓思中小幼連校 融會香港及國際課程及教學 中英文雙語並重從幼小到中學

連校內部優先報名安排 增強升學彈性 接軌本地與海外大學
香港 - 2026年6月8日 - 為子女鋪排一條穩妥而優質的教育路徑，是不少家庭的關注焦點。啓思中小幼連校旗下的啓思中學（CSS）、啓思小學（CPS）及啓思小學附屬幼稚園（CPSKG），多年來秉持以學生為中心的教學理念，三校連繫及協作，為學生提供從幼兒到高中的連貫學習體驗。強調教育銜接順暢，學生在完成啓思小學附屬幼稚園或啓思小學階段後，可獲內部優先報名安排升讀本校中小學；變通及富前瞻性的全人教育模式;同時準備學生能靈活地選擇其他升學路徑，從而減輕家長和學生為升學所帶來壓力。
緊密連繫 銜接優勢
啓思中小幼連校自1985年於香港九龍塘創辦啓思小學及啓思小學附屬幼稚園，2006年在將軍澳開設啓思中學，形成幼、小、中三校緊密連繫的教育途徑。三校連貫的教育理念，課程設計互相銜接，讓學生在不同學習階段自然過渡，減少因轉校而出現的適應問題。對家長而言，子女可在熟悉的學習環境中，從小學到高中階段，穩健成長，同時為同學們建立良好及正面的師生及朋輩關係，令學生學習過程中建立自信和安全感。
啓思中小幼連校 同一教育核心
啓思中小幼連校將 IB 學習者特質、啟發潛能教育理念與中國文化底蘊深度融合，形塑出獨有的「啓思學生特質」。學校致力培育具備國際視野與家國情懷的終身學習者。透過引領學生在知識技能、批判創新、身心均衡及道德和責任感等全方位發展，建立正面、樂觀且具韌性的品格。學校期望每一位學生成為關愛社會、善於協作並堅守原則的世界公民，積極為創造更和平、美好的世界作出貢獻。
兩文三語並行 奠定中英雙語根基
在當今的教育環境中，同時具備優秀的英語與中文能力至關重要。學校不僅特別重視從小紮根中國語文的發展，在幼稚園及小學階段，同時提供優質的英語課程，更透過系統性的中文課程、經典閱讀、寫作訓練及文化活動，為學生奠定穩固的中文基礎。及至中學部，憑藉來自35個以上國籍的多元師生背景，學校構建了成熟的國際化學術語境；學生在此氛圍下自然深化英語思維和中國文化底蘊，融會貫通，終能成就兼備在地情懷與國際視野的兩文三語精英。
探究為本 雙軌升學 開拓國際視野
幼稚園部採用體驗式與探究式學習模式，激發學生主動探索、自主學習，從小建構批判性思維與解難能力。校園在每一天的課堂時間內，營造廣東話、普通話及英語的兩文三語沉浸式語言環境，配合世界文化探索活動，讓孩子在多元文化氛圍中，培養出表達自如、眼界開闊的小精英。
小學部設有國際文憑小學項目（IB PYP）課程，為學生奠下探究為本的學習基礎，在 IB PYP 框架下融合知識與技能，培養學生的國際視野、批判性思維及自學能力，為中學全方位學術及個人發展打下堅實基礎和升中銜接。從小學階段貫徹全人教育理念，設有 EQ 情緒教育及思考課程，並引入腦基礎教學策略，營造積極快樂的學習環境。
中學部中一至中三階段以國際文憑中學項目（IBMYP）為課程框架，同時以香港初中課程為內容，為高中的 國際文憑預科文憑試課程（IBDP）及香港中學文憑試（HKDSE）課程做好基礎性準備，至於通過以上那一個文憑試考入大學，學校會和學生一起按他們的升學取向、學科興趣與能力，選擇最適合的學習路徑。學校另設法文、西班牙文等選修語言，結合多元文化環境，全面培養學生的國際視野。
連繫優勢 優先取錄 出路多元
啓思中小幼連校強調「三校連繫」帶來的內部承接優勢。校方指出，完成啓思小學附屬幼稚園的學生，可獲優先報名啓思小學；而啓思小學學生，亦可優先報名啓思中學。相關安排旨在縮短銜接期，維持學習連續性及學生個人發展的延展。
除內部升讀通道外，校方續稱，學生在對外報考方面同見優勢。憑藉學術基礎與全人發展，歷年亦有小學學生獲本地國際學校、私立小學、津貼及直資中學等取錄，啓思中學生的英文水平和國際視野，容許他們容易地申請升讀海外高中或大學之基礎課程，啓思學生多方面的升學途徑和選擇，可為家庭提供更具彈性的規劃空間。
多元學習體驗 拓展全球視野
啓思的課程注重培養學生的國際視野與現今及世界日趨重要的共通能力，包括協作、溝通、批判性及創意思考技能等、學校透過IB課程、海外交流、 國際比賽等活動，讓學生接觸不同文化，提升解難能力。同時，學校鼓勵學生參與本地社區服務、跨校項目，將所學應用於實際情境，建立個人對終生學習習慣、自信心、能耐力、社會意識與責任感。
畢業出路多元 接軌頂尖學府
啓思的學生憑藉扎實的學術基礎與全面發展，多年來獲得多間香港及海外知名大學取錄，包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學等，而於海外則有倫敦大學學院、倫敦帝國理工學院、英皇學院、波士頓大學、北京大學等等。學校的雙軌課程設計，讓學生無論通過IBDP或HKDSE文憑試，都能順利銜接心儀大學或專上學院，為學生開拓更廣闊的學術發展可能。
持續革新 迎接未來
適逢啓思小學、啓思小學附屬幼稚園創校40年、啓思中學成立20年，啓思中小幼連校將持續優化教學配套，包括升級STEAM與創新科技設施、加強與國內海外學校的合作、擴展校友指導網絡等，幫助學生掌握未來所需技能，提升長遠競爭力。
啓思中學
地址︰西貢將軍澳蓬萊路 3 號
電話︰2336 0233
電郵︰[email protected] 、[email protected]
網址︰http://www.css.edu.hk
啓思小學
地址︰九龍塘牛津道 2A 號
電話︰ 2336 0266
電郵︰[email protected]
網址︰http://www.creativeprisch.edu.hk
啓思小學附屬幼稚園
地址︰九龍塘牛津道 2A 號 (與啓思小學同一校舍）
電話︰2336 1212
電郵︰[email protected]
網址︰http://www.cpskg.edu.hk