子母®Smart+™系列牛奶飲品全新上市 黃金學習營養組合支持大腦發展

研究指出童年時期是大腦功能發展的關鍵階段[1] 籲把握關鍵期 為兒童未來的學習力奠定基礎

香港 - 2026年6月8日 - 兒童長大入學，面對日常學習及課外活動，時刻都需要保持醒目頭腦。在面對不同挑戰時，除了基本三餐的營養外，攝取額外的關鍵營養支持大腦發展尤為重要，能更全面地協助兒童茁壯成長，激發他們發揮無限潛能。為此，荷蘭皇家菲仕蘭旗下知名品牌子母®全新推出「Smart+™系列牛奶飲品」，有黃金學習營養組合，包括高維他命B12、葉酸和高鐵質，支持大腦發展。此外，Smart+TM系列牛奶飲品有DHA◆及Omega-3◆，亦是幫助兒童醒目精靈的重要元素，而 產品亦是高鈣及含蛋白質，分別可支持強健骨骼及支持增強肌肉。子母® Smart+™系列牛奶飲品盒裝設計輕巧，方便兒童隨身攜帶，是Smart Parents為Smart Kids預備早餐及準備上學的明智選擇。





研究指出童年時期是大腦功能發展的關鍵階段 [ 1]



研究顯示，隨着幼稚園階段大腦結構及功能持續發展，包括突觸網絡 (synaptic networks) 的形成與重塑，適當的營養與不同經歷可支持學習力及認知發展▲，是解鎖兒童Smart 潛能的重要時期。因此，營養與經歷在這個階段不僅是身體成長的基礎，更是大腦學習力與認知潛能的推動力。而幼稚園階段的兒童在經歷多元學習與社交互動的同時，若能獲得適切的營養支持，將能更好地支持發揮大腦的可塑性 (neuroplasticity)，為未來的學習力奠定穩固基礎。



黃金學習營養組合 # 抓緊腦部發展關鍵時期 [1]



子母®全新研製「Smart+™系列牛奶飲品」，有黃金學習營養組合，包括高維他命B12、葉酸和高鐵質，支持兒童大腦發展。當中維他命B12有助支持大腦及神經系統的正常功能[2]，葉酸幫助支持大腦健康[3]，而鐵質則有助支持認知功能[4]，為兒童未來的學習力奠定基礎。



與此同時，子母® Smart+™系列有DHA◆及Omega-3◆，亦是幫助兒童醒目精靈的重要元素，而系列亦是高鈣及含蛋白質的產品，分別支持強健骨骼及支持增強肌肉。





Smart Parents 必選！不同口味、容量切合兒童需要



兒童日漸長大，進入嶄新的學習環境，父母未必能貼身照顧兒童膳食，吸收難免有所不足；精明的父母們可選擇主打支持大腦發展的子母® Smart+™系列牛奶飲品，在提供關鍵營養的同時，亦能支持強健骨骼及支持增強肌肉。



子母® Smart+™系列牛奶飲品有原味及朱古力兩款口味，以專為兒童而設的125 毫升及 180 毫升包裝登場。無論是作為醒神早餐、在家温習、課堂間小息，或是進行課外活動、運動或興趣班，「Smart+™ 系列牛奶飲品」都能多方位讓兒童在不同學習與成長階段補充營養，是Smart Parents為Smart Kids預備早餐及準備上學的明智選擇。



如欲了解更多關於「子母®Smart+™系列牛奶飲品」產品資訊，可前往官方網頁：https://www.dutchlady.com.hk/hk/our-products/smartplus-milk



# 指維他命B12、葉酸及鐵質支持大腦發展。



◆每100毫升含 2 毫克DHA及 22 毫克Omega-3。



▲ Brkić D., et al. Nutr Rev. 2026; 00(00):1–24.



[1] Thompson R. A., Delaware Journal of Public Health. 2024; 10(3).



[2] EFSA Journal 2010;8(10):1756.



[3] EFSA Journal 2010;8(10):1760.



[4] EFSA Journal 2009;7(9):1215.



營養素含量聲稱以每 100 千卡食物計算。



