arrivia與KrisFlyer深化合作 推出里數兌換郵輪服務

新加坡2026年6月8日 /美通社/ -- arrivia與KrisFlyer，新加坡航空集團旗下會員獎勵計劃，正式推出使用KrisFlyer里數預訂郵輪航線的服務。借助arrivia專屬郵輪平台KrisFlyer Cruise，本次合作升級拓寬了KrisFlyer會員的里數使用方式，讓會員可以通過該平台兌換高品質郵輪度假產品，讓里數兌換更具實用價值。目前會員可憑借KrisFlyer里數，兌換超40家全球知名郵輪公司提供的國際航線。

隨著本次合作進一步升級，會員可全額使用KrisFlyer里數兌換郵輪航程，也可選擇「里數 + 現金」的組合支付方式，靈活兌換3萬多條國際航線。合作的郵輪公司包含皇家加勒比國際游輪、迪士尼郵輪、公主郵輪等知名品牌。航線覆蓋全球多個目的地，東南亞和澳大利亞等增長強勁的關鍵區域均在列，體現出當下郵輪旅行的高漲需求。