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出版：2026-Jun-08 15:12
更新：2026-Jun-08 15:12
PR Newswire

潛力獨角獸支付公司WasabiCard完成Pre-A輪融資 -- 投資方包括Vernal Capital、Avenir Group、元璟資本與零一創投

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新加坡2026年6月3日 /美通社/ -- 致力於促進穩定幣在實際金融場景落地的全球支付基礎設施平台WasabiCard今日宣佈完成Pre-A輪融資。疊加前期融資，該公司已累計募資近1000萬美元，投資方包括Vernal Capital、Avenir Group、元璟資本(Vision Plus Capital)以及零一創投(01VC)。

WasabiCard announces its Series Pre-A funding round, securing nearly $10 million in investment from Vernal Capital, Avenir Group, Vision Plus Capital, and 01VC (PRNewsfoto/WasabiCard)

本輪資金將用於加強WasabiCard的全球支付基礎設施建設、拓展穩定幣驅動的卡片與支付業務版圖、加速國際業務增長，並支持對產品研發與合規體系建設的持續投入。

自上線以來，WasabiCard已服務全球超500家企業客戶，發卡量突破50萬張，累計交易總額超過10億美元。

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未來，WasabiCard將持續完善企業級支付產品矩陣，業務覆蓋全球發卡、支付基礎設施、穩定幣支付解決方案，同時面向全球企業落地AI智能體支付、可編程支付流程等創新功能。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/wasabicardpre-a----vernal-capitalavenir-group-302793786.html

SOURCE WasabiCard

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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