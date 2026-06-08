潛力獨角獸支付公司WasabiCard完成Pre-A輪融資 -- 投資方包括Vernal Capital、Avenir Group、元璟資本與零一創投

新加坡2026年6月3日 /美通社/ -- 致力於促進穩定幣在實際金融場景落地的全球支付基礎設施平台WasabiCard今日宣佈完成Pre-A輪融資。疊加前期融資，該公司已累計募資近1000萬美元，投資方包括Vernal Capital、Avenir Group、元璟資本(Vision Plus Capital)以及零一創投(01VC)。
本輪資金將用於加強WasabiCard的全球支付基礎設施建設、拓展穩定幣驅動的卡片與支付業務版圖、加速國際業務增長，並支持對產品研發與合規體系建設的持續投入。
自上線以來，WasabiCard已服務全球超500家企業客戶，發卡量突破50萬張，累計交易總額超過10億美元。
未來，WasabiCard將持續完善企業級支付產品矩陣，業務覆蓋全球發卡、支付基礎設施、穩定幣支付解決方案，同時面向全球企業落地AI智能體支付、可編程支付流程等創新功能。
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SOURCE WasabiCard