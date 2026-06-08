屈臣氏集團與巴黎歐萊雅全球首度獨家打造： 極致持久定妝噴霧櫻桃限定版

香港 - 2026年6月8日 - 全球最大國際健康與美容零售集團屈臣氏集團與全球第一美妝品牌巴黎歐萊雅（L'Oréal Paris）宣布，推出首個共同研發的獨家美妝產品，為零售商與品牌合作奠下全新標準。





巴黎歐萊雅極致持久定妝噴霧櫻桃限定版，以品牌熱賣話題產品為基礎，是專為屈臣氏集團獨家研發、生產及推出的限量升級版，把握定妝噴霧市場增長的機遇。產品結合巴黎歐萊雅備受肯定的經典配方，注入清新櫻桃元素，配以亮眼的粉紅色包裝設計，吸引Z世代顧客。秉持讓美成就每一位的品牌理念，是次合作及產品創新亦有助巴黎歐萊雅進一步拓展更廣泛顧客群。



產品現已於英國發售，並將陸續拓展至全球另外14個市場，包括9個歐洲市場、5個亞洲及海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）市場。



屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示：「是次與巴黎歐萊雅攜手打造全新產品，展現我們正重新定義零售商的角色，由傳統分銷商轉型為創新合作夥伴。結合我們對顧客的深入了解及多元化渠道營運優勢，配合巴黎歐萊雅領先的研發實力和品牌影響力，成功打造出兼具文化價值﹑商業潛力及獨特性的產品。」



極致持久定妝噴霧櫻桃限定版結合全方位 O+O（線下及線上）推廣策略，包括：



