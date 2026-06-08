屈臣氏集團與巴黎歐萊雅全球首度獨家打造： 極致持久定妝噴霧櫻桃限定版

香港 - 2026年6月8日 - 全球最大國際健康與美容零售集團屈臣氏集團與全球第一美妝品牌巴黎歐萊雅（L'Oréal Paris）宣布，推出首個共同研發的獨家美妝產品，為零售商與品牌合作奠下全新標準。
巴黎歐萊雅極致持久定妝噴霧櫻桃限定版，以品牌熱賣話題產品為基礎，是專為屈臣氏集團獨家研發、生產及推出的限量升級版，把握定妝噴霧市場增長的機遇。產品結合巴黎歐萊雅備受肯定的經典配方，注入清新櫻桃元素，配以亮眼的粉紅色包裝設計，吸引Z世代顧客。秉持讓美成就每一位的品牌理念，是次合作及產品創新亦有助巴黎歐萊雅進一步拓展更廣泛顧客群。
產品現已於英國發售，並將陸續拓展至全球另外14個市場，包括9個歐洲市場、5個亞洲及海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）市場。
屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示：「是次與巴黎歐萊雅攜手打造全新產品，展現我們正重新定義零售商的角色，由傳統分銷商轉型為創新合作夥伴。結合我們對顧客的深入了解及多元化渠道營運優勢，配合巴黎歐萊雅領先的研發實力和品牌影響力，成功打造出兼具文化價值﹑商業潛力及獨特性的產品。」
極致持久定妝噴霧櫻桃限定版結合全方位 O+O（線下及線上）推廣策略，包括：
- 透過社交媒體預熱宣傳及網紅主導內容，提升產品吸引力
- 於店內打造具吸引力的陳列，並配合線上加強曝光，帶動銷售
- 整合O+O 策略，確保顧客由探索產品至購買的流暢體驗
巴黎萊雅消費品部門總裁 Fabrice Megarbane 表示：「能與值得信賴的零售夥伴共同創作，對巴黎歐萊雅及消費品部門而言別具意義。極致持久定妝噴霧櫻桃限定版證明，當品類領導優勢結合卓越的零售實力，能夠創造出兼具文化與商業價值的產品。我們非常高興能與屈臣氏集團攜手締造里程碑，而這只是合作的開始。」
拓展至歐洲以外的市場
隨著產品於歐洲市場初步表現理想，極致持久定妝噴霧櫻桃限定版將進一步拓展至GCC及亞洲市場，並計劃於年內登陸馬來西亞、泰國、菲律賓及新加坡。相關推廣將以「Cherry Fix Summer Soirée」為主題，結合當地社交媒體宣傳、門店宣傳及沉浸式品牌體驗，與顧客互動。
是次獨家合作，顯示巴黎歐萊雅與屈臣氏集團致力打造新一代美妝生態圈，透過數據、創意及卓越營運，為顧客、品牌伙伴及持份者創造更大價值。
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關於屈臣氏集團
屈臣氏集團於1841年創立，扎根於亞洲，是全球歷史最悠久、最備受肯定的零售商之一。集團現時在31個市場經營12個品牌合共超過17,000家商店，並在全球聘用約13萬人，讓屈臣氏集團成為全球最大的國際健康與美容零售集團。
集團2025年財政年度的營業額超過260億美元，每年透過我們的O+O（線下及線上）平台服務超過60億名顧客，為他們帶來無縫的線下及線上零售體驗。
集團每年為超過180個慈善及非牟利機構提供支援，在各個營運市場服務逾40,000小時，為超過37萬名有需要人士送上關懷。
屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過50個國家，經營港口及相關服務、零售、基建及電訊等四項核心業務。
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