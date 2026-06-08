生產力局率領創科企業亮相巴黎VivaTech 2026 推動香港創新科技走向歐洲 開啟國際交流新篇章

香港 - 2026年6月8日 - 歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎VivaTech 2026」將於6月17日至20日舉行。香港生產力促進局（生產力局）將率領四家頂尖香港創科企業，參與由香港貿易發展局（香港貿發局）聯同策略夥伴香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處設立的「香港科技館」，展示低空經濟、先進製造、綠色科技等新興及未來產業的前沿創科實力。作為「香港科技館」的支持機構之一，生產力局將與各夥伴合作，共同推動香港創科生態發展、拓展歐洲市場。



生產力局將率領四家頂尖香港創科企業，包括Harmony SkyTech Limited、Asgard Group Limited、納比迪環保建材有限公司和東微電子香港有限公司參展歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎VivaTech 2026」。（圖為去年的「香港科技館」）

生產力局積極對接國家「十五五」規劃及特區政府施政方向，協助內地企業借香港出海。作為特區政府「內地企業出海專班」的核心成員，生產力局透過「The Cradle – 出海服務中心」（The Cradle）提供「出海六招」，包括智能生產、國際標準／測試服務、技術研發／評估等支援。是次參展「巴黎VivaTech 2026」，生產力局將發揮香港作為「雙向跳板」的戰略優勢，協助內地和香港企業進入歐洲以至全球市場；同時促進歐洲和國際企業通過香港進入內地市場。



生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局持續發揮香港『超級聯繫人』與『超級增值人』的角色。是次率領香港創科企業參展『巴黎VivaTech 2026』，除了向全球展示香港創新科技實力，更希望讓海外企業看到香港作為連接內地與世界的重要橋樑優勢。透過香港這個平台，既可助力內地和香港企業開拓歐洲和國際市場，亦能吸引更多海外企業通過香港進入內地市場，實現互利共贏的跨區域合作。」



生產力局首席創新總監都永海先生將參與盛會，並出席由香港貿發局舉辦的「打造韌性科技生態：從香港出發，引領下一波國際科技浪潮」專題研討會及交流酒會，分享真知灼見。



生產力局將率領四家創科企業出海，展示香港在創科領域的卓越成就：

