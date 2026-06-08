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出版：2026-Jun-08 16:00
更新：2026-Jun-08 16:00
Media OutReach Newswire

生產力局率領創科企業亮相巴黎VivaTech 2026 推動香港創新科技走向歐洲 開啟國際交流新篇章

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香港 - 2026年6月8日 - 歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎VivaTech 2026」將於6月17日至20日舉行。香港生產力促進局（生產力局）將率領四家頂尖香港創科企業，參與由香港貿易發展局（香港貿發局）聯同策略夥伴香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處設立的「香港科技館」，展示低空經濟、先進製造、綠色科技等新興及未來產業的前沿創科實力。作為「香港科技館」的支持機構之一，生產力局將與各夥伴合作，共同推動香港創科生態發展、拓展歐洲市場。

生產力局將率領四家頂尖香港創科企業，包括Harmony SkyTech Limited、Asgard Group Limited、納比迪環保建材有限公司和東微電子香港有限公司參展歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎VivaTech 2026」。（圖為去年的「香港科技館」）
生產力局將率領四家頂尖香港創科企業，包括Harmony SkyTech Limited、Asgard Group Limited、納比迪環保建材有限公司和東微電子香港有限公司參展歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎VivaTech 2026」。（圖為去年的「香港科技館」）

生產力局積極對接國家「十五五」規劃及特區政府施政方向，協助內地企業借香港出海。作為特區政府「內地企業出海專班」的核心成員，生產力局透過「The Cradle – 出海服務中心」（The Cradle）提供「出海六招」，包括智能生產、國際標準／測試服務、技術研發／評估等支援。是次參展「巴黎VivaTech 2026」，生產力局將發揮香港作為「雙向跳板」的戰略優勢，協助內地和香港企業進入歐洲以至全球市場；同時促進歐洲和國際企業通過香港進入內地市場。

生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局持續發揮香港『超級聯繫人』與『超級增值人』的角色。是次率領香港創科企業參展『巴黎VivaTech 2026』，除了向全球展示香港創新科技實力，更希望讓海外企業看到香港作為連接內地與世界的重要橋樑優勢。透過香港這個平台，既可助力內地和香港企業開拓歐洲和國際市場，亦能吸引更多海外企業通過香港進入內地市場，實現互利共贏的跨區域合作。」

生產力局首席創新總監都永海先生將參與盛會，並出席由香港貿發局舉辦的「打造韌性科技生態：從香港出發，引領下一波國際科技浪潮」專題研討會及交流酒會，分享真知灼見。

生產力局將率領四家創科企業出海，展示香港在創科領域的卓越成就：
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  • Harmony SkyTech Limited專注於先進無人系統及軟硬件解決方案，已累積超過100項自主知識產權。Harmony SkyTech與生產力局正共同開展研發、技術轉移及產業應用項目，加速拓展海外市場，提升品牌國際影響力。
  • Asgard Group Limited：領先的智能電動車充電品牌，提供互通性強、數據驅動的智能充電解決方案。Asgard正與生產力局合作，積極拓展歐洲及東南亞市場，加速智能基礎設施的全球部署。
  • 納比迪環保建材有限公司：引領永續建築科技的創新企業，專注碳捕捉與再利用技術。納比迪與生產力局共同開發創新技術，為建築業提供減碳及循環經濟解決方案，並積極拓展海外市場，加速其綠色建築技術的國際化發展。
  • 東微電子香港有限公司：先進製造領域的企業，專注於半導體設備及零部件的研發與製造。生產力局作爲潛在技術顧問，將聯手東微電子香港在香港建立半導體前道製程設備生產線，助力其通過香港實現「出海」及國際化發展。
歡迎政、產、學、研各界人士親臨展區，深入了解生產力局與香港創科企業的科研成果。
  • 日期：2026年6月17至20日
  • 時間：上午9時至下午6時
  • 地點：生產力局展區 –「香港科技館」，法國巴黎凡爾賽門展覽中心7.1號展廳1C11展位（Paris Expo Porte de Versailles Hall 7, booth 1C11）

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關於香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。

生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。

為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。

生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。

如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：

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關於作家
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作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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