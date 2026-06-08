生產力局率領創科企業亮相巴黎VivaTech 2026 推動香港創新科技走向歐洲 開啟國際交流新篇章

香港 - 2026年6月8日 - 歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎VivaTech 2026」將於6月17日至20日舉行。香港生產力促進局（生產力局）將率領四家頂尖香港創科企業，參與由香港貿易發展局（香港貿發局）聯同策略夥伴香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處設立的「香港科技館」，展示低空經濟、先進製造、綠色科技等新興及未來產業的前沿創科實力。作為「香港科技館」的支持機構之一，生產力局將與各夥伴合作，共同推動香港創科生態發展、拓展歐洲市場。
生產力局積極對接國家「十五五」規劃及特區政府施政方向，協助內地企業借香港出海。作為特區政府「內地企業出海專班」的核心成員，生產力局透過「The Cradle – 出海服務中心」（The Cradle）提供「出海六招」，包括智能生產、國際標準／測試服務、技術研發／評估等支援。是次參展「巴黎VivaTech 2026」，生產力局將發揮香港作為「雙向跳板」的戰略優勢，協助內地和香港企業進入歐洲以至全球市場；同時促進歐洲和國際企業通過香港進入內地市場。
生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局持續發揮香港『超級聯繫人』與『超級增值人』的角色。是次率領香港創科企業參展『巴黎VivaTech 2026』，除了向全球展示香港創新科技實力，更希望讓海外企業看到香港作為連接內地與世界的重要橋樑優勢。透過香港這個平台，既可助力內地和香港企業開拓歐洲和國際市場，亦能吸引更多海外企業通過香港進入內地市場，實現互利共贏的跨區域合作。」
生產力局首席創新總監都永海先生將參與盛會，並出席由香港貿發局舉辦的「打造韌性科技生態：從香港出發，引領下一波國際科技浪潮」專題研討會及交流酒會，分享真知灼見。
生產力局將率領四家創科企業出海，展示香港在創科領域的卓越成就：
- Harmony SkyTech Limited：專注於先進無人系統及軟硬件解決方案，已累積超過100項自主知識產權。Harmony SkyTech與生產力局正共同開展研發、技術轉移及產業應用項目，加速拓展海外市場，提升品牌國際影響力。
- Asgard Group Limited：領先的智能電動車充電品牌，提供互通性強、數據驅動的智能充電解決方案。Asgard正與生產力局合作，積極拓展歐洲及東南亞市場，加速智能基礎設施的全球部署。
- 納比迪環保建材有限公司：引領永續建築科技的創新企業，專注碳捕捉與再利用技術。納比迪與生產力局共同開發創新技術，為建築業提供減碳及循環經濟解決方案，並積極拓展海外市場，加速其綠色建築技術的國際化發展。
- 東微電子香港有限公司：先進製造領域的企業，專注於半導體設備及零部件的研發與製造。生產力局作爲潛在技術顧問，將聯手東微電子香港在香港建立半導體前道製程設備生產線，助力其通過香港實現「出海」及國際化發展。
- 日期：2026年6月17至20日
- 時間：上午9時至下午6時
- 地點：生產力局展區 –「香港科技館」，法國巴黎凡爾賽門展覽中心7.1號展廳1C11展位（Paris Expo Porte de Versailles Hall 7, booth 1C11）
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。
生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。
為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。