浦發銀行香港上海創科孵化器正式揭牌

香港2026年6月8日 /美通社/ -- 6月5日，「十五載同行 創智啟新章」浦發銀行香港上海創科孵化器（HSIP）項目啟動暨揭牌儀式在香港舉行。香港特別行政區財政司司長陳茂波、浦發銀行董事長張為忠出席活動並致辭。 當日恰逢浦發銀行香港分行開業十五週年。香港引進重點企業辦公室主任任景信、香港金融管理局助理總裁（銀行監理）朱立翹、香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士、中國科學院香港創新研究院執行院長郝銀星博士、中國工程院外籍院士、香港大學申作軍教授、錫洲國際有限公司董事長彭焰寶等現場參會，共同見證項目揭牌。

香港特區財政司司長陳茂波對HSIP項目正式啟動表示熱烈祝賀。他提到，國家「十五五」規劃明確提出加快建設現代化產業體系，推動科技創新與產業創新深度融合；香港在國家堅實支持下，發揮「一國兩制」和高度國際化的獨特優勢，加快構建國際創新科技中心，並以「金融+」與「AI+」雙輪驅動，促進科技與金融雙向賦能，完善創科全週期發展及全鏈條投融資體系；上海亦加快建成國際金融和科技創新中心，創科企業創新動能強勁、產業配套完備，兩地在金融和創科生態上各具優勢、高度互補。浦發銀行香港分行在成立十五週年之際推出HSIP平台，為創科企業發展提供投籌融資和銀行服務、實體空間、運營平台及生態建設等全方位支持，別具意義。他對HSIP提出三點期望，並期盼各方共同努力，將HSIP打造成為滬港創新協同的一張名片，為兩地創科與金融合作注入更強大動能，為國家高水平科技自立自強和高質量發展作出新的更大貢獻。

HSIP項目由浦發銀行香港分行聯合浦銀國際共同發起設立。揭牌環節，與會嘉賓共同點亮首批生態合作夥伴矩陣，這也標誌著HSIP全球生態合作網絡正式投入運營。 此外，現場還落地了多項成果：浦發銀行組建「創孵金融智庫」並為首批專家頒發聘書；與首批擬入駐企業簽約，涵蓋硬科技、生物醫藥、前沿數字等領域；「浦發銀行滬港科創服務驛站」揭牌，成為滬港創科聯動的全新服務載體。 同日，「科創賦能 智啟未來」浦發銀行香港分行十五週年科技金融論壇順利舉辦。與會嘉賓圍繞金融賦能跨境創科、滬港資源協同等議題展開討論。浦發銀行香港分行現場發佈「香港靠浦薪 Copay Hub」「港慧司庫 Global Treasury Solution - Hong Kong」及創科企業赴港上市三大專屬金融方案，從資本投放、資源連接、場景輸出三方面夯實平台服務能力，構建「資源導入—技術落地—企業孵化—資本退出」的全鏈產業生態閉環。