AIA推出「財富盈活儲蓄保險計劃」 助高淨值家庭實現跨代傳承、靈活資金配置及動態財富規劃

市場首創「未來心願安排」讓客戶可就多項人生重要時刻預設傳承規劃指示

香港 - 2026年6月8日 - 友邦香港及澳門宣佈推出終身分紅保險計劃 ──「財富盈活儲蓄保險計劃」（「財富盈活」），並同步推出市場首創¹「未來心願安排」²，為高淨值個人和家庭提供更有系統的方案，涵蓋財富規劃、資金流動性及跨代傳承。



友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「『財富盈活儲蓄保險計劃』及『未來心願安排』正是為滿足高淨值家庭的財富規劃需要而設。財富規劃的核心在於傳承與延續，確保資產得以穩健管理、周全安排，並能世代相承。」

根據首份「友邦峻宇高淨值極臻長壽指數 」³的最新研究結果，有接近四分之一的受訪高淨值人士並未落實任何傳承與繼承準備。此外，只有不足四成受訪高淨值家庭已就家族的健康長壽分工與決策，作出清晰的安排設定；而僅約四分之一已就長期照護與醫療介入的偏好及啟動條件，作出預先安排。在此背景下，「財富盈活」及「未來心願安排」²讓客戶可透過更具結構性及前瞻性的規劃方式，於不同人生階段仍能靈活應對，並以更清晰、有序的方式管理及延續家族財富。



友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯 表示：「對高淨值家庭而言，財富規劃的核心在於傳承與延續，確保財富得以穩健管理、周全安排並代代相承。我們的研究顯示，儘管不少家庭認同長遠規劃的重要性，但在決策安排、傳承架構及應對突發情況方面，仍有待完善。『財富盈活』及『未來心願安排』²正是為此而設，讓客戶可預先建立清晰而具前瞻性的規劃框架，同時保留靈活調整的空間，從而實踐跨世代的『健康長久好生活』。」



「財富盈活儲蓄保險計劃」提供多項市場首創及市場罕有選項，圍繞三大核心客戶需要，結合周全的保單功能及增值服務：



清晰規劃 延續傳承



為支持有序的財富傳承及跨世代規劃，AIA 推出市場首創¹「未來心願安排」²（增值服務），讓保單持有人可預先訂立於指定人生重大事件（例如身故或健康障礙的情況）發生時的保單管理指示，包括擁有權承繼、利益分配及指定接收人，讓跨代財富傳承更清晰及具延續性。



除此之外，計劃配備多項傳承規劃選項，包括：





「保單暫管人安排」 4 ︰配以市場首創 5 「未來守護選項」 4 ，於保單擁有權傳承至下一代前，提供過渡性監管安排

︰配以市場首創 「未來守護選項」 ，於保單擁有權傳承至下一代前，提供過渡性監管安排 「保單分拆選項」︰讓單一保單可分拆為多份保單，以便進行特定傳承及承繼規劃

市場首創 6 「健康障礙選項」︰保單持有人可預先安排指定接收人，讓其於保單持有人於不幸出現精神問題或因健康障礙選項下的指定疾病（包括植物人及昏迷）而導致一段期間失去意識時，可接收利益支付及／或擁有權轉移

「健康障礙選項」︰保單持有人可預先安排指定接收人，讓其於保單持有人於不幸出現精神問題或因健康障礙選項下的指定疾病（包括植物人及昏迷）而導致一段期間失去意識時，可接收利益支付及／或擁有權轉移 「身故賠償支付辦法」︰靈活按受益人需要安排合適的身故賠償支付辦法（包括每筆分期賠償金額及領取形式）

市場首創7「受益人靈活選項」︰讓受益人於達到指定年齡或確診指定疾病8時，可根據其所選的支付辦法收取賠償

「靈活提取選項」 9 ︰客戶可於指定期間內，定期提取保單價值 10 ，並可指定一名收取款項對象（可為本人或摯愛）

︰客戶可於指定期間內，定期提取保單價值 ，並可指定一名收取款項對象（可為本人或摯愛） 市場罕有 11 「價值保障選項」︰客戶可將部分保單價值轉移至獨立戶口，並賺取非保證利息 10

「價值保障選項」︰客戶可將部分保單價值轉移至獨立戶口，並賺取非保證利息 「紅利及分紅鎖定選項」及市場首創12「紅利及分紅解鎖選項」︰讓客戶鎖定部分已公佈的紅利13，並可按財務需要重新分配鎖定價值14

市場首創15「貨幣轉換選項」︰客戶可隨時於多種主要貨幣之間轉換保單貨幣，同時維持保單生效日期，配合長遠環球資產配置及財富傳承規劃

1

截至2026年6月1日，與香港主要保險公司之同類型服務比較。「未來心願安排」之市場首創是指「未來心願安排」讓保單持有人能在一項綜合的增值服務中，就不同事件作出多項指定的特點。

2

「未來心願安排」僅提供予符合最低保費資格要求及指定保險計劃及保單。保單必須在香港繕發及「保單暫管人安排」於保單下未被指定或行使。「未來心願安排」並不適用於公司投保保單及信託持有人保單。「未來心願安排」乃增值服務，並非產品特點，因此並不於財富盈活儲蓄保險計劃保單契約下提供。我們有絕對酌情權以決定是否批准申請，並保留全權絕對酌情決定權隨時取消「未來心願安排」或更改其條款及條件或任何相關要求。

3

本次調查涵蓋來自香港及中國內地共 328 名合資格受訪者，並透過問卷調查及深入訪談收集意見。當中，詳細分析聚焦於 201 名可投資資產達 100 萬美元以上的高淨值及超高淨值受訪者。



高淨值人士指可投資資產介乎 100 萬至 3,000 萬美元的個人；



超高淨值人士則指可投資資產超過 3,000 萬美元的個人。



研究結果按受訪者的資產級別、地理分布、世代及性別進行分析。

4

「保單暫管人安排」僅提供予符合我們資格要求的指明保險計劃及指定保單。保單必須在香港繕發。「保單暫管人安排」並不適用於公司投保保單。「保單暫管人安排」乃增值服務，並非產品特點，因此並不於財富盈活儲蓄保險計劃保單契約下提供。我們有絕對酌情權以決定是否批准申請，並保留全權絕對酌情決定權隨時取消「保單暫管人安排」或更改其條款及條件或任何相關要求。「未來守護選項」乃「保單暫管人安排」下的其中一項服務特點。

5

「未來守護選項」(只適用於「保單暫管人安排」)與香港主要保險公司之同類型服務比較，由AIA於2025年6月23日在「財富源源」壽險計劃中首創。

6

「健康障礙選項」之市場首創是指保單持有人可於此選項同時指定最多兩位不同的指定接收人及選擇支付款項和轉移保單擁有權的指定特點。此特點與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較，由AIA於2025年6月23日在「財富源源」壽險計劃中首創。

7

「受益人靈活選項」之市場首創是指保單持有人可透過「受益人靈活選項」讓受益人選擇，當受益人達到保單持有人所選的指定年齡或當受益人被診斷患上「受益人靈活選項下之指定疾病」時，受益人可根據其選擇的支付辦法收取身故賠償款項的指定特點。此特點與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較為市場首創，由AIA於2025年1月8日在活享儲蓄計劃中首創。

8

若受保人不幸身故及沒有第二受保人成為新的受保人，受益人可申請選擇屬於其部分之尚未支付的身故賠償和意外身故賠償（如有）餘額的支付辦法，惟受益人提交申請時必須年滿18歲或以上。受益人於申請時可選之支付辦法受限於當時我們於「受益人靈活選項」下提供的支付辦法及我們當時的規則和條件。如受益人的申請獲批，當受益人選擇的支付辦法在 (i) 受益人達到指定年齡時或 (ii) 受益人被診斷患上「受益人靈活選項下之指定疾病」時生效（以較早者為準），而屬於他/她部分之尚未支付的身故賠償和意外身故賠償（如有）餘額將只會按其所選的支付辦法支付。

9

申請須受限於我們全權酌情批准、適用法律和我們當時的規則及條件。收取款項對象必須符合我們不時全權自行決定的資格要求及必須符合我們的客戶 盡職審查要求、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定及任何其他適用法律及指引。

10

如提取金額包含任何復歸紅利的現金價值及相應的任何終期分紅的現金價值，這將導致復歸紅利及終期分紅的現金價值及面值減少，及本公司其後可能公佈的任何復歸紅利及任何終期分紅將相應地減少。如提取金額包含部分保證現金價值及相應的終期分紅的現金價值，這將導致您的保單的基本金額減少。其後的保證現金價值、終期分紅的面值及現金價值、用以計算身故賠償之基本計劃的已繳付的一次性保費或已繳付保費總額（視情況而定）將根據已降低的基本金額減少，及本公司其後可能公佈的任何復歸紅利和任何終期分紅將相應地減少。因此，有關提取將導致保單的身故賠償、退保利益、您的保單價值及保單價值的可持續性和潛在增長隨之降低。

11

截至2026年6月1日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。

12

「紅利及分紅解鎖選項」由AIA於2022年10月5日在「盈御多元貨幣計劃2」中首創。

13

當復歸紅利及終期分紅各自的現金價值轉移至紅利及分紅鎖定戶口後，其後可能由本公司公佈之任何復歸紅利及任何終期分紅將會隨之減少。

14

當解鎖金額從紅利及分紅鎖定戶口中轉為復歸紅利和終期分紅，其保證價值將轉為非保證價值。

15

「貨幣轉換選項」由AIA於2021年6月1日在「盈御多元貨幣計劃」中首創。

16

「全港保險市場第一」及「香港保險市場的領導地位」指友邦香港獲最多客戶選用，已連續 12 年穩踞「新造保單數目」及「有效保單數目」榜首。（根據保險業監管局自2014年起發布的香港長期業務的年度統計數字，以及保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字）

17

友邦保險自2016年起連續10年成為香港「最多人考慮購買」及「最有可能購買」的保險品牌。資料來源：YouGov。



以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽友邦香港網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約。如於早年退保，您所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。您可以選擇單獨投保上述計劃，毋須同時投保其他類型的保險產品。

所有相關研究結果並不代表友邦香港的立場，亦不構成任何保險建議。

為配合人生不同階段的流動資金需要，計劃提供：「財富盈活」的推出展現AIA一直以來作為跨世代客戶值得信賴夥伴的角色。作為香港保險市場最多客戶選用的保險公司，並連續十年獲評為香港最受歡迎保險品牌，AIA 持續憑藉穩健可靠的實力、貼心的產品設計，讓客戶更有信心地管理及延續財富，實現惠及客戶，同時造福社會的長遠價值。備註:重要資料: