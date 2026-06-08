理大首次亮相 2026 VivaTech

依托香港超級聯繫人優勢 領航跨境創科合作
香港 - 2026年6月8日 - 香港理工大學（理大）將首度參與於巴黎舉行的 Viva Technology（VivaTech）2026。該活動專注促進科技創新及初創企業合作，是歐洲旗艦級科技盛會。理大將於是次活動舉辧初創企業展覽及兩場內容豐富的專題研討會，代表團則由理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授與副校長（知識轉移）鄭子劍教授率領。是次參展將為大學進一步發揮國際影響力及深化與歐洲市場的合作聯繫，立下新的里程。
今屆展會訂於 2026 年 6 月 17 日至 20 日假巴黎凡爾賽門展覽館（Paris Expo Porte de Versailles）舉行。理大將於由香港貿易發展局（貿發局）籌辦的香港科技館，展出大學的創新創業成果。理大展位（7.1 展館 1C11 號展位）將展示五家由大學培育的優秀初創企業，所涉的高增長科技領域涵蓋人工智能與機械人技術、醫療科技、可持續發展與氣候科技，以及金融科技。如欲深入了解各參展初創企業，可瀏覽展覽的網上單張。
作為歐洲極具影響力的創科盛事，VivaTech匯聚全球創科先驅、初創企業家、業界領袖、投資者及企業創新者，提供跨境合作與技術交流的重要平台，有助理大將其創新版圖進一步拓展至歐洲，協助大學及其初創團隊對接國際投資與市場資源。
除初創展覽外，理大還將在展會現場舉辦專場主題研討會，並參與高層次業界對談環節，以深化香港與歐洲的合作。理大專場研討會將於6 月 18 日舉行，主題為「突破自主系統壁壘：以人工智能創新驅動產業轉型」，由趙汝恒教授致開幕詞，而鄭子劍教授則會將圍繞香港作為人工智能樞紐城市如何做大創新產業、推動科技發展，以及拓展全球合作發表真知灼見。五家參展初創企業屆時也會分享其創新創業歷程。
此外，貿發局將於6 月 19 日舉行「香港專題研討暨交流酒會」，屆時趙汝恒教授將以特邀演講嘉賓身份參與當中的行政人員對談環節。是次高端對談以《賦能香港創科發展、締結環球合作的人才與基建》為主題，邀請多位香港創科生態圈前線領袖擔任講者。趙教授將深入探討如何引進及培育環球人才，以及學術舉措如何促成港歐技術協同等議題。
有關理大參與 2026 VivaTech的詳細資訊，可瀏覽理大知識轉移及創業處網頁。
今屆展會訂於 2026 年 6 月 17 日至 20 日假巴黎凡爾賽門展覽館（Paris Expo Porte de Versailles）舉行。理大將於由香港貿易發展局（貿發局）籌辦的香港科技館，展出大學的創新創業成果。理大展位（7.1 展館 1C11 號展位）將展示五家由大學培育的優秀初創企業，所涉的高增長科技領域涵蓋人工智能與機械人技術、醫療科技、可持續發展與氣候科技，以及金融科技。如欲深入了解各參展初創企業，可瀏覽展覽的網上單張。
作為歐洲極具影響力的創科盛事，VivaTech匯聚全球創科先驅、初創企業家、業界領袖、投資者及企業創新者，提供跨境合作與技術交流的重要平台，有助理大將其創新版圖進一步拓展至歐洲，協助大學及其初創團隊對接國際投資與市場資源。
除初創展覽外，理大還將在展會現場舉辦專場主題研討會，並參與高層次業界對談環節，以深化香港與歐洲的合作。理大專場研討會將於6 月 18 日舉行，主題為「突破自主系統壁壘：以人工智能創新驅動產業轉型」，由趙汝恒教授致開幕詞，而鄭子劍教授則會將圍繞香港作為人工智能樞紐城市如何做大創新產業、推動科技發展，以及拓展全球合作發表真知灼見。五家參展初創企業屆時也會分享其創新創業歷程。
此外，貿發局將於6 月 19 日舉行「香港專題研討暨交流酒會」，屆時趙汝恒教授將以特邀演講嘉賓身份參與當中的行政人員對談環節。是次高端對談以《賦能香港創科發展、締結環球合作的人才與基建》為主題，邀請多位香港創科生態圈前線領袖擔任講者。趙教授將深入探討如何引進及培育環球人才，以及學術舉措如何促成港歐技術協同等議題。
有關理大參與 2026 VivaTech的詳細資訊，可瀏覽理大知識轉移及創業處網頁。