鉑晶閃耀：「銀河藝萃」綻放通透之美

澳門特別行政區 - 2026年6月8日 - 銀河娛樂集團（銀娛）欣然宣佈，旗下世界級奢華度假城「澳門銀河」內的多元藝術空間「銀河藝萃」隆重呈獻全新藝術展覽《晶耀銀河——鉑晶藝術展》。展覽以創新透明材質為核心，融合東方文化底蘊，並從大自然中攝取靈感， 打造出嶄新的現代時尚藝術風格。
本次展覽展出的逾60件作品，全面展現「科技＋藝術＋東方文化」的跨界理念，以特別製作工藝及技術成就通透且亮麗的效果。展覽精選吳代傑藝術工作室的經典力作與全新創作，透過創新材質「鉑晶」與沉浸式藝術語言，作品打破傳統欣賞界限，讓當代藝術變得更具溫度與共鳴，為觀眾帶來既直觀又深刻的感官體驗，同時亦為現代藝術創作注入啓發性的新思路。
開幕儀式於今日（8日）上午舉行。澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華女士、澳門特別行政區政府文化局澳門演藝學院院長陳理理女士、銀河娛樂集團董事程裕昇先生、鉑晶藝術家吳代傑先生，出席主禮開幕儀式。
銀河娛樂集團董事程裕昇先生於揭幕儀式上致辭時表示：「銀娛持續配合特區政府『旅遊+文化』的創新融合，始終與澳門特區政府及各界同仁攜手並進，潛心打造各種獨特的文化和藝術活動，為來自各地的賓客帶來耳目一新的精彩體驗。展覽融合藝術觸角及技術，結合東方傳統文化的認知和想像 。相信此一全新展覽，今夏定能為澳門增添更多彩的藝文活力。」
展覽藝術家吳代傑表示：「澳門是中西文化交融的窗口，更是大灣區文化交流的重要樞紐。『澳門銀河』及『銀河藝萃』作為世界級的綜合度假勝地以及藝文平台，不斷提供具前瞻視野的體驗。能夠在此呈現我的創作，我深感榮幸。這次展覽，既是我個人藝術階段性成果的分享，同時也希望為藝術的普及貢獻一點力所能及的力量。」
展覽以四大主題串聯藝術敘事：＜晶．萃自然＞以通透質感刻畫萬物生靈之美 ，展現純粹靈動的生命力 ；＜晶．舞星河＞以鎏金光影呈現童話世界的美好歡樂和無盡可能， 彰顯前衛而精緻的現代美感；＜晶．潤自在＞融合傳統賞石意境與禪意水墨，演繹含蓄溫潤的東方雅韻；＜晶．隨若水＞則透過虛實變化捕捉水的流動之美，寓意包容與生生不息的生命哲學。
光潔澄明的通透能量
名為《上善若水》的作品系列，包括一組大型空中藝術裝置，屬＜晶．隨若水＞主題區的亮點。《上善若水》是藝術家精心打造的時尚藝術之作。其靈感源自東方哲學經典——老子《道德經》中的名句：「上善若水，水善利萬物而不爭，此乃謙下之德也」，寓意至善之德如水，滋養萬物而不爭。作品以極具張力的恢宏氣勢與璀璨奪目的視覺呈現，引發觀者對現實與人性的深層思考。
另外，＜晶．潤自在＞主題區展出一系列共四件的作品組，分別名為《十面玲瓏》、《穿越》、《玲瓏》、《悠石》。靈感源自「米芾拜石」的典故，承載中國歷來賞石文化的深厚底蘊，亦反映出獨特而內斂的東方審美基因。創作以玲瓏剔透的太湖石為核心意象，重新詮釋其虛實相生的韻味，讓傳統文化與當代藝術在此交會，展開一場跨越時空的對話。同時，作品亦寓意在節奏急促的當代社會中，提醒人們回歸內心，從中國文化與哲學之中尋找屬於自身的人文精神與審美價值。
《晶耀銀河——鉑晶藝術展》由即日起至9月13日於銀河藝萃展出。誠邀賓客沉浸於光影交錯的藝術世界，感受創新工藝與文化底蘊交融的獨特魅力，進一步豐富「澳門銀河」多元而卓越的文化體驗。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
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