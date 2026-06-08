中車株洲所6.X液冷儲能系統即將亮相2026歐洲智慧能源展

能量密度提升25%、佔地減少20%

慕尼黑和保加利亞博霍特2026年6月8日 /美通社/ -- 2026年6月23日至25日，中車株洲所將攜新一代6.X液冷儲能系統首次亮相德國慕尼黑歐洲智慧能源展（The Smarter E Europe 2026），重點展示技術升級與歐洲標桿儲能項目履約經驗，展位位於B2館B2.540及B2.640。截至2026年5月，中車株洲所儲能業務已覆蓋全球25個國家和地區。

新品首秀：6.X液冷儲能系統提升系統能效

針對歐洲儲能部署中空間受限、能效瓶頸及運營成本較高等痛點，中車株洲所推出新一代6.X液冷儲能系統。前往B2館中車展台的觀眾可瞭解以下關鍵技術升級：