OpenWay 與 Visa 合作，協助銀行快速且大規模推出新支付產品

新加坡2026年6月9日 /美通社/ -- 全球數碼支付軟件供應商 OpenWay 今天宣告與數碼支付界翹楚 Visa 聯手，務求令亞太區金融機構可以將新穎支付方案更快推出市場。

亞太區各銀行承受的壓力越來越大，一方面要更快推出新支付體驗，另一方面還要處理整合上的複雜問題、保持營運穩健，並應付客戶期望的轉變。 OpenWay 發現，銀行及金融科技公司對靈活平台的需求正不斷升溫，此類平台無須大規模更換基礎設施，即可促成更快捷的創新。

是次合作讓銀行、處理商及金融科技公司，可在 OpenWay 的 Way4 數碼支付軟件平台上，更快啟用特定的 Visa 支付功能。 Visa 與 OpenWay 早前就特定產品需求及實施框架的協調，有助簡化施行流程，並縮減部署時間。