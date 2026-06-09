雲頂新耀宣佈與威凱爾醫藥達成維卡格雷亞太多個國家與地區獨家授權許可協議

上海2026年6月9日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK，以下簡稱「公司」），一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，今日宣佈與江蘇威凱爾醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「威凱爾醫藥」）達成獨家授權許可協議，獲得維卡格雷（Sumecigrel，曾用名：Vicagrel）在亞太多個國家與地區（東南亞、韓國、澳大利亞、中國香港、中國澳門及中國台灣地區）臨床開發、註冊和商業化的獨家許可。根據協議，雲頂新耀將向威凱爾醫藥支付人民幣2,000萬元的首付款，以及後續里程碑款和合作產品商業供貨款項。此次合作不僅豐富了公司心血管產品組合，也體現了雲頂新耀對亞太市場的高度重視，展示出持續推進區域戰略、加速創新藥價值實現的決心。

維卡格雷屬於抗血小板聚集藥物，是一款全新一代口服P2Y12受體拮抗劑，臨床開發用於治療並預防急性冠脈綜合征（ACS）、缺血性腦卒中（IS）以及外周動脈性疾病（PAD）等動脈粥樣硬化血栓形成事件。該藥物為威凱爾醫藥自研1類抗血栓新藥，目前正在推進中、美、歐等多國新藥上市許可申請（NDA）準備工作。 維卡格雷藥物設計思路旨在解決「氯吡格雷抵抗」黑框警告問題，首創優化氯吡格雷代謝路徑的同時保留與氯吡格雷相同活性代謝物的分子發現路徑，以期實現更平衡地掌握抗血小板藥物療效獲益與出血風險的「雙刃劍」，是一款起效更快、用量更低、療效更穩定、出血風險更可控、代謝負擔更小、應用場景更廣泛的新型抗血小板藥物，具備同類最佳（Best-in-Class）藥物的潛力，未來有望能夠更全面地滿足日趨個體化的抗血栓治療場景，成為抗血栓市場的重磅產品。

雲頂新耀董事會主席吳以芳表示：「此次與威凱爾醫藥達成維卡格雷在亞太地區的授權合作是公司持續深化亞太戰略佈局的又一舉措。維卡格雷是一款潛在同類最佳的新一代口服P2Y12受體拮抗劑，展現出差異化的臨床優勢，有望成為公司心血管產品組合的有益補充。 雲頂新耀將依托亞太地區豐富的臨床開發經驗、成熟的註冊能力及本地化商業化能力，並發揮作為國際化創新藥商業化平台的體系化優勢，推動維卡格雷在相關市場釋放臨床價值和商業價值，實現雙方優勢的深度協同，為更多患者提供創新治療選擇。」

威凱爾醫藥聯合創始人、董事長、CEO龔彥春博士表示：「維卡格雷作為公司自主研發的新型抗血栓藥物，是我們首個佈局的創新藥產品。此次與雲頂新耀達成戰略合作，是維卡格雷全球商業化戰略佈局的第一步，也是源頭創新藥企與國際化商業平台的雙向共贏。 威凱爾醫藥以AI賦能差異化源頭設計，持續專注於創新藥物與領先療法開發，是中國抗血小板領域原研創新賽道領跑者。我們將加速推進維卡格雷全球研發、註冊進程，夯實產品全球競爭壁壘，為亞太地區乃至全球範圍的心血管疾病診療貢獻中國創新力量。」

心腦血管疾病為全球範圍內的首要死亡原因之一，相關死亡人數顯著上升至2019年的1,790萬例，占當年全球總死亡人數的約32%。其中，約85%的死亡由心肌梗死（急性冠脈綜合征的主要類型）及腦卒中所致。2023年心腦血管疾病導致死亡的例數進一步上升至1,920萬人。 抗血小板藥物通過抑制血小板活化、黏附和聚集，從而降低血栓形成風險，主要用於動脈粥樣硬化性血栓疾病的預防和治療。其中，P2Y12受體拮抗劑是常見主要抗血小板藥物，但現有該類上市產品在療效個體差異與出血風險之間仍面臨平衡挑戰，如何實現更優的臨床獲益風險比仍是該領域亟待解決的未滿足需求。

維卡格雷作為全新一代P2Y12受體拮抗劑，當前已完成I期、II期、中美PK/PD橋接以及III期等多項臨床試驗，並展現出具備充分臨床價值的療效與安全性，未來在有望成為急性冠脈綜合征（ACS）、缺血性腦卒中（IS）以及外周動脈性疾病（PAD）患者更優的臨床治療方案。 關於維卡格雷 維卡格雷是全球首個提出「以保留氯吡格雷相同活性代謝物為前提，通過優化代謝途徑解決氯吡格雷強依賴CYP2C19基因多態性代謝問題」的新一代P2Y12受體拮抗劑，臨床用於治療急性冠脈綜合征（ACS）、缺血性腦卒中（IS）以及外周動脈性疾病（PAD）等動脈粥樣硬化血栓形成事件，是威凱爾醫藥基於「以差異化源頭設計，致力於解決未滿足臨床需求」理念的最具代表性成果之一。藥物分子設計成果發表於美國化學學會權威期刊JMC，並被Nature旗下刊物《SciBX》亮點推薦，獲評「該新藥領域中最有商業化前景的項目之一」。項目連續入選十二五、十三五以及2025年「四大慢病」等國家級科技重大專項。當前已處於多國NDA申報準備階段，產品具備Best-in-Class潛力，商業化前景廣闊，有望衝擊當前超10年無同靶點迭代創新藥上市的抗血栓市場格局。

關於雲頂新耀 雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並依據中國、美國及歐盟標準建立了完善的GMP生產質量管理體系。 公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

關於威凱爾醫藥 威凱爾醫藥由中國藥科大學教授和海外歸國人才聯合創立於2010年，是一家處於商業化階段、以AI賦能差異化源頭設計的創新型生物醫藥企業，持續專注於創新藥物與領先療法開發。公司打造AI賦能從源頭差異化自主立項到臨床前候選藥物發現、協同藥物一體化開發與綠色製造，構建新藥自主研發與產業化全鏈條、全生命週期的創新體系，是南京市人工智能藥物設計重點實驗室、南京市合成生物學及流體化學工程技術研究中心、國家級專精特新重點「小巨人」企業。