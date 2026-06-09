Neural Concept 於首爾開設其首個亞太區辦事處，加速南韓以人工智能推動的實體產品開發

這個頂尖的工程平台以人工智能為核心，專注開發實體產品，深受全球頂尖原始設備製造商及工業製造商信賴

與 Hanwha Ocean 及區內其他牽頭引領的全球汽車原始設備製造商和一級供應商加強直接合作。

曾任 IBM 韓國行政總裁及 Samsung 執行副總裁的 Eunjoo Lee 博士，將以董事局顧問身份加入 南韓首爾2026年6月9日 /美通社/ -- 以人工智能 (AI) 推動開發實體產品的全球領導先驅 Neural Concept，今日宣佈於首爾開設首個直屬辦事處，同時也是公司在亞太區 (APAC) 的首個據點。 新辦事處反映出南韓製造商的需求正在增加，其正跨越孤立的人工智能試點階段，邁向在工程團隊中大規模部署生產應用。 Neural Concept 已確認將擴展業務，並提供直接的本地支援，涵蓋系統部署、能力建設及長遠的工程轉型。

在南韓工業基礎中，工程團隊備受壓力，一方面要縮短開發週期，另一方面亦要駕馭越趨複雜的產品設計。 在許多機構中，關鍵工作流程仍分散於電腦輔助設計 (CAD)、模擬及內部數據環境之間，拖慢迭代速度，並限制人工智能的效用。 Neural Concept 行政總裁兼創辦人 Pierre Baqué 指出：「南韓作為全球最頂尖的製造業國度之一，正崛起成為新一代工程領域中舉足輕重的市場。 當前的變革，早已超越在邊緣地帶試驗人工智能的階段， 而是要將工程智能嵌入核心產品開發工作流程中。 開設首爾辦事處，讓我們能以客戶期望的緊密距離和長遠承諾，直接為其轉型提供支援。」

Neural Concept 亞太區區域銷售總監 Jiwon Jung 說：「首爾是全球一大重要的工程生態系統，我們視之為策略基地。 從汽車及電氣化，到造船、電子產品和半導體，南韓製造商在工業創新方面着着領先。 設立直屬據點，讓我們能支援當地客戶，加快技術應用，並協助團隊將人工智能從一個潛力無限的概念，轉化為實際營運能力。」 Neural Concept 亦已任命 Eunjoo Lee 博士為董事局顧問。 她常駐南韓，具備超過 20 年的企業人工智能及數碼轉型經驗，曾出任 IBM 韓國行政總裁及 Samsung 執行副總裁等重要領導職位，有助加強公司在亞太區的影響力。

對區內製造商而言，此舉正值人工智能應用進入新階段之際。 頂尖的工程機構已不再透過零散實驗，將人工智能勉強加至舊有系統，而是尋求一種基礎架構，以支援大規模生產的工作流程、有效管治及可衡量的商業效益。 Neural Concept 的人工智能原生架構正是為此轉型而設，其智能層能夠無縫融入工程團隊的既有工作模式。 Hanwha Ocean 基礎性能研究中心高級副總裁 Dongkwon Lee 說：「Neural Concept 的平台展現相當可觀的潛力，不僅能加快設計流程，也使人工智能應用遠比以往務實。 首爾辦事處的成立，是 Neural Concept 全球擴展計劃的一部分。計劃亦包括在美國發展業務，並完成由 Goldman Sachs Alternatives 旗下 Growth Equity 部門領投的 1 億美元 C 輪融資。 隨著南韓、日本及其他主要工業市場對人工智能的應用日漸加快，Neural Concept 正積極投資，加強本地影響力及服務交付能力，協助製造商將工程智能擴展至企業上下。

關於 Neural Concept

Neural Concept 為工程界提供智能層，協助企業更快更有效地設計和開發高性能的複雜產品。 公司的人工智能原生平台能將具備物理感知能力的智能，直接融入到設計與模擬工作流程之中，讓工程團隊在產品開發的每個階段，都能持續地作出經人工智能强化的決策。 Neural Concept 創立於 2019 年，是致力服務汽車、航空航天、能源、消費電子、半導體及國防等行業的頂尖原始設備製造商 (OEM) 及工程機構。 公司總部設於瑞士，全球業務版圖持續擴張，目前在慕尼黑、紐約及亞太區均設有辦事處，並獲得 Goldman Sachs、Forestay Capital 及 D. E. Shaw Group 等國際投資者的支持。