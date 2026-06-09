港鐵*廣告引領市場革命 結合數據由網絡覆蓋邁向精準定向

全港最強 63 個港鐵站媒體矩陣 數據定義「25 型人格」 打造新一代精準受眾定向方案 香港2026年6月9日 /美通社/ -- 港鐵*廣告作為本港戶外媒體市場的領導者，憑藉橫跨 8 條鐵路綫、63 個車站及 15 個轉乘站的龐大網絡，提供全港最具規模、覆蓋最廣與日常觸點最密集的媒體平台。港鐵*廣告今天宣布一項顛覆市場的全新策略性佈局，把「全民覆蓋」的優勢進一步進化為「精準行銷」的革命性力量，正式推出以數據定義的「25 型人格」企劃，為品牌提供更精準、更高轉換率的市場營銷解決方案，同步推出 25 個受眾定向媒體套裝，每個套裝均與特定的受眾屬性精準對接，進一步提升品牌的市場競爭優勢。

顛覆性策略：由「網絡大眾」邁向「精準行銷」新紀元 港鐵每日服務超過 555 萬人次#，每位乘客均有獨特的出行路線與生活軌跡。為協助品牌最大化廣告效能並減少資源浪費，港鐵*廣告突破傳統媒體覆蓋框架，推出25 個具明確人群標籤的受眾定向媒體套裝。這是一場新的市場行銷革命 – 透過今次全新企劃，港鐵*廣告不僅能觸及全港市民的廣泛覆蓋，更進一步賦予品牌「精準行銷」的能力，讓每一次曝光都更具策略意義與商業價值。 德高貝登香港及澳門董事總經理陳麗君表示：「在 AI 及數據主導的行銷時代，我們帶領戶外廣告創造全新面貌，提供由數據驗證賦予高精準與高轉換率的平面及數碼媒體套裝，令品牌推廣在港鐵*廣告網絡中得到極大化宣傳效益，精準接觸目標受眾。」

數據驅動：「25 型人格」套裝 實現「簡單．高效．可靠」的精準投放 結合 NielsenIQ 2024 最新受眾洞察數據，港鐵*廣告將傳統地點導向的投放模式，進化為以人群為核心的受眾定向策略（Audience-Targeted Strategy）。平台現提供 25 個「即買即用」（Ready-to-Buy）媒體套裝，協助品牌以更數據化及更高效率的方式，與目標受眾建立直接而具體感受的廣告對話，精準觸及多元群體。透過數據分析優化港鐵*廣告媒體配置，確保廣告訊息出現在受眾最常出現的車站與位置，協助客戶極大化預算效益，兼顧覆蓋廣度與投放深度。

全方位矩陣：靜態與數碼媒體結合 打造最強感官衝擊體驗 為確保品牌訊息既精準又具衝擊力，是次推出的 25 個受眾定向媒體套裝將全方位結合燈箱廣告及數碼屏幕廣告。利用燈箱廣告建立高頻率及高記憶度的品牌形象；配合數碼屏幕播放動態內容，增強視覺吸引力及互補效果。雙線並行的媒體組合，有助品牌在關鍵通行動線中，塑造連續、立體的曝光體驗。 今年夏季，港鐵*廣告亦將推出「港鐵 25 型人格大挑戰」互動體驗活動，進一步提升受眾參與度與品牌黏著度，為廣告活動加入娛樂及社交分享元素。